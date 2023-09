Djokovič ovládl US Open a vyrovnal 24. grandslamovým titulem rekord Courtové

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - finále, 10. září 2023. Novak Djokovič ze Srbska.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - finále, 10. září 2023. Novak Djokovič ze Srbska. ČTK/AP/Manu Fernandez

New York - Srbský tenista Novak Djokovič vyhrál počtvrté v kariéře US Open a získal 24. grandslamový titul, kterým vyrovnal absolutní rekord Australanky Margaret Courtové. Ve finále porazil na newyorském betonu Rusa Daniila Medveděva za tři hodiny a 17 minut 6:3, 7:6, 6:3. Šestatřicetiletý rodák z Bělehradu se stal také nejstarším vítězem dvouhry na US Open v historii.

Djokovič oplatil Medveděvovi ve Flushing Meadows finálovou porážku z roku 2021 a vyhrál desátý z patnácti vzájemných zápasů. Svěřenec trenéra Gorana Ivaniševiče, který se vrátí na post světové jedničky, ovládl newyorský grandslam po pěti letech. Uspěl také ještě v letech 2011 a 2015. Vloni nestartoval kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru.

Třetí nasazený Medveděv přišel o šanci získat druhý grandslamový titul. Sedmadvacetiletý Rus, který v semifinále vyřadil úřadujícího šampiona Španěla Carlose Alcaraze, prohrál čtvrté z pěti finálových duelů na turnajích "velké čtyřky".

Nový pár Dabrowská a Routliffeová vyhrál čtyřhru

Gabriela Dabrowská z Kanady a Erin Routliffeová z Nového Zélandu vyhrály čtyřhru na tenisovém US Open, ačkoli se daly dohromady teprve před měsícem. Ve finále porazily 7:6, 6:3 newyorské šampionky z roku 2020 Lauru Siegemundovou z Německa a Rusku Věru Zvonarevovou a získaly první grandslamový titul v ženské čtyřhře.

Jednatřicetiletá Dabrowská a o tři roky mladší Routliffeová spolu hrály poprvé začátkem srpna v Montrealu a na třech turnajích před US Open měly bilanci 4/3. Ve Flushing Meadows ale vyhrály pět utkání na kurtu a postup do čtvrtfinále jim usnadnilo odstoupení Barbory Strýcové a zdravotně indisponované Markéty Vondroušové.

Routliffeová dosáhla na trofej ve svém prvním grandslamovém finále. Dabrowská, jež má za sebou porážku ve wimbledonském finále z roku 2019, přidala dnešní vítězství k triumfům v mixu na Roland Garros 2017 a Australian Open 2018.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů)

Muži:

Dvouhra - finále:

Djokovič (2-Srb.) - Medveděv (3-Rus.) 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Dabrowská, Routliffeová (16-Kan./N. Zél.) - Zvonarevová, Siegemundová (12-Rus./Něm.) 7:6 (11:9), 6:3.