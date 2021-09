Djokovič kalendářní Grand Slam nezískal, US Open vyhrál Medveděv

Ruský tenista Daniil Medveděv (vpravo) s trofejí pro vítěze US Open, vlevo poražený finalista Novak Djokovič ze Srbska.

Ruský tenista Daniil Medveděv (vpravo) s trofejí pro vítěze US Open, vlevo poražený finalista Novak Djokovič ze Srbska. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Tenista Novak Djokovič nezískal jako třetí kalendářní Grand Slam. Srba o zápis do historie připravil Rus Daniil Medveděv, s kterým první hráč světa prohrál ve finále US Open třikrát 4:6. Medveděv se tak dočkal prvního triumfu na turnaji velké čtyřky.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič letos vyhrál Australian Open, Roland Garros i Wimbledon, ale poslední krok neudělal. Jeho porážku v New Yorku sledoval i Australan Rod Laver, který všechny grandslamy vyhrál dvakrát v letech 1962 a 1969, v roce 1938 slavil Američan Don Budge.

"Musím pogratulovat Daniilovi, odehrál jsi fantastický zápas, skvělý turnaj. Jestli si teď někdo zasloužil grandslamový titul, tak jsi to ty," řekl Djokovič směrem k Rusovi při slavnostním ceremoniálu a vyslechl si bouřlivé ovace zaplněného stadionu Arthura Ashe.

"Omlouvám se Novakovi. Všichni víme, oč tu dnes běželo. Ještě jsem to nikomu neřekl, ale teď to povím - v mých očích jsi nejlepší hráč historie," poklonil s Medveděv Djokovičovi.

Medveděv uspěl v grandslamovém finále na třetí pokus a stal se třetím ruským grandslamovým šampionem. Před ním zvítězil Jevgenij Kafelnikov na Roland Garros 1996 a na Australian Open 1999, Marat Safin slavil na US Open 2000 a o pět let později na Australian Open.

Tón finále udal hned první game, nezvykle nejistý Djokovič přišel o podání, zatímco Medveděv hrál téměř perfektně. Rus v první sadě ztratil při svém servisu jen tři výměny.

Na začátku druhého setu se zdálo, že se Djokovič rozjíždí, ale Medveděv se ve druhé hře dostal ze stavu 0:40. A když Djokovič neuspěl ani při dvou brejkbolech o dvě hry později, rozmlátil raketu o zen. Dostal varování a obecenstvo do varu. Medveděv se držel ale svého, nezvykle chybujícího Djokoviče rozebíral, dobíhal i zkrácení a po vítězných míčích zvedal ruce do vzduchu.

Ve třetím setu vypadal Djokovič na lopatkách. Rus vedl rychle 4:0 a za stavu 5:2 měl první mečbol. Udělal dvojchybu, pak další a Djokovič mu poprvé v utkání vzal podání. Srb ožil, podržel si servis, ale už tušil konec a na lavičce do ručníku slzel. Medveděv i druhý mečbol zkazil dvojchybou, ale při třetím napálil vítězný forhend a zápas vyhrál za dvě a čtvrt hodiny.

Djokovič prohrál na grandslamu po sedmadvaceti výhrách. Dál se tak s dvaceti grandslamovými vavříny dělí o rekord se Švýcarem Rogerem Federerem a Španělem Rafaelem Nadalem.

Stosurová vyhrála znovu po 16 letech čtyřhru na US Open

Tenistka Samantha Stosurová získala po 16 letech druhý titul na US Open ve čtyřhře. Sedmatřicetiletá Australanka, jež ovládla ve Flushing Meadows deblovou soutěž už v roce 2005, triumfovala po boku o šest let mladší Číňanky Čang Šuaj.

Stosurová a Čang Čuaj, které už společně vyhrály Australian Open 2019, překazily v New Yorku druhý triumf teenagerek. V dnešním finále porazily 6:3, 3:6, 6:3 sedmnáctiletou Cori Gauffovou a devatenáctiletou Catherine McNallyovou. Mladým Američankám se tak nepodařilo navázat na senzační vítězství osmnáctileté Emmy Raducanuové ve dvouhře.

Přesně před deseti lety vyhrála singlovou soutěž na US Open Stosurová a dosáhla na největší úspěch kariéry. Celkově má rodačka z Brisbane ve sbírce po dnešku osm grandslamových pohárů: jeden z dvouhry, čtyři z ženské čtyřhry a tři z mixu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů)

Muži:

Dvouhra - finále:

Medveděv (2-Rus.) - Djokovič (1-Srb.) 6:4, 6:4, 6:4.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Stosurová, Čang Šuaj (14-Austr./Čína) - McNallyová, Gauffová (11-USA) 6:3, 3:6, 6:3.