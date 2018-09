New York - Dvojnásobný vítěz US Open Novak Djokovič porazil v New Yorku nenasazeného portugalského tenistu Joaa Sousu 6:3, 6:4, 6:3 a postoupil do čtvrtfinále. V tom mohl v hvězdném souboji bývalých světových jedniček vyzvat Švýcara Rogera Federera, který ale podlehl Australanovi Johnu Millmanovi.

Šestý nasazený Srb Djokovič musel postup z prvního i druhého kola newyorského grandslamu vydřít, ale v dalších dvou zápasech pak neztratil ani set. Jeho utkání s 68. hráčem žebříčku ATP Sousou trvalo necelé dvě hodiny.

Ve čtvrtfinále je i Japonec Kei Nišikori, který ve Flushing Meadows startuje poprvé od semifinálové porážky v roce 2016. Finalista z roku 2014, jenž se postupně vrací do formy po dlouhé pauze zaviněné loňským zraněním zápěstí, vyřadil Němce Philippa Kohlschreibera 6:3, 6:2, 7:5.

Poražená finalistka z loňského roku Madison Keysová zdolala ve 4. kole Slovenku Dominiku Cibulkovou 6:1, 6:3. Čtrnáctá nasazená Američanka, jež by letos v New Yorku ráda došla až na vrchol, triumfovala v dalším horkém dni za hodinu a 16 minut.

Keysová se mohla opřít o nebezpečný servis i tvrdou hru od základní čáry a při svém podání ztratila za celý zápas jen deset fiftýnů. Cibulkové, která ve 3. kole vyřadila úřadující wimbledonskou šampionku Angelique Kerberovou, nedala příliš šancí na zvrat. Slovenka se po brejku dostala ve druhém setu do vedení 3:2, Keysová ale okamžitě odpověděla a ziskem čtyř gamů v řadě zápas uzavřela.

Skončila také přemožitelka Petry Kvitové Aryna Sabalenková z Běloruska. Do čtvrtfinále ji nepustila Japonka Naomi Ósakaová, která vyhrála 6:3, 2:6 a 6:4. Její další soupeřkou bude přemožitelka Markéty Vondroušové, Ukrajinka Lesja Curenková.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Del Potro (3-Arg.) - Čorič (20-Chorv.) 6:4, 6:3, 6:1, Djokovič (6-Srb.) - J. Sousa (Portug.) 6:3, 6:4, 6:3, Isner (11-USA) - Raonic (25-Kan.) 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2, Nišikori (21-Jap.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 6:2, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Curenková (Ukr.) - Vondroušová (ČR) 6:7 (3:7), 7:5, 6:2, Sevastovová (19-Lot.) - Svitolinová (7-Ukr.) 6:3, 1:6, 6:0, Keysová (14-USA) - Cibulková (29-SR) 6:1, 6:3, Ósakaová (20-Jap.) - Sabalenková (26-Běl.) 6:3, 2:6, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo: Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) - Tomljanovicová, Linetteová (Austr./Pol.) 6:4, 6:4, Bartyová, Vandewegheová (13-Austr./USA) - Sestini Hlaváčková, Strýcová (3-ČR) 6:3, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo: Lehečka (ČR) - Hijikata (Austr.) 7:6 (8:6), 7:5, Nava (USA) - Štyler (ČR) 6:4, 6:4.