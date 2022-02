Djokovič je mezi přihlášenými tenisty v Indian Wells

Indian Wells (USA) - Srbský tenista Novak Djokovič figuruje mezi přihlášenými hráči na březnový turnaj v Indian Wells, přestože pořadatelé od všech účastníků vyžadují dokončené očkování proti koronaviru. Zatím tak není jasné, zda bude pětinásobný šampion, jenž patří mezi odpůrce vakcinace, v Kalifornii opravdu startovat.

Mezi přihlášenými na prestižní turnaj vedle světové jedničky jsou i další hvězdy včetně Rafaela Nadala, jenž na Australian Open získal rekordní 21. grandslamový titul a odpoutal se od Djokoviče a Rogera Federera. Nechybí ani světová dvojka Daniil Medveděv, trojka Alexandr Zverev či Stefanos Tsitsipas.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič zatím v této sezoně nehrál. V lednu byl po dlouhých tahanicích kolem víza a dohadech o výjimce získané na základě prodělaného covidu-19 z Austrálie vyhoštěn a nemohl na úvodním grandslamovém turnaji sezony obhajovat titul.

Problém se vstupem do země by mohl mít i v USA. Pro cestující ze zahraničí platí od listopadu povinnost dokončeného očkování a možnosti udělení výjimek jsou velice omezené. Poprvé startovat by Djokovič chtěl v únoru v Dubaji, kde není očkování povinné.