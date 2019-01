Melbourne - Srb Novak Djokovič je favoritem prvního grandslamu sezony Australian Open. V roli obhájce titulu nastoupí švýcarský tenista Roger Federer a mezi ženami se pokusí na loňský triumf navázat Dánka Caroline Wozniacká. Mezi adeptky na závěrečná kola jsou stejně jako v minulosti považovány české hvězdy Petra Kvitová a Karolína Plíšková. Turnaj v Melbourne začne v pondělí.

Plíšková začala rok titulem v Brisbane a Kvitové se daří na turnaji v Sydney. Obě patří do světové desítky a můžou myslet na titul. Kvitová by případně získala první grandslamový vavřín po úspěchu ve Wimbledonu v letech 2011 a 2014, Plíšková by slavila první velký triumf na turnajích slavné čtyřky.

Jedinou českou vítězkou dvouhry Australian Open je Hana Mandlíková z let 1980 a 1987, přičemž Martina Navrátilová vyhrála třikrát pod americkou vlajkou.

K dalším favoritkám patří Američanka Serena Williamsová, která od porážky ve finále US Open na okruhu nehrála. Šanci mají také její krajanka Sloane Stephensová, Japonka Naomi Ósakaová či Němka Angelique Kerberová. Otazník visí nad formou světové jedničky Simony Halepové z Rumunska.

"Nemůžu uvěřit, že už je to rok, co jsem tady vyhrála. Je to můj šťastný slam," řekla Wozniacká, která loni získala v Melbourne první grandslamový titul.

Ve dvouhře mužů bude Djokovič útočit na sedmý melbournský titul a po Wimbledonu a US Open na třetí grandslamový v řadě. "Jsem v psychické pohodě," hlásil před turnajem.

Na rekordní 21. grandslanový vavřín a jubilejní stý turnajový se pokusí dosáhnout Federer. V 37 letech stále patří mezi nejlepší. "Samotného mě překvapuje, že to je možné, že jsem ve světové desítce," přiznal.

K výčtu soků Djokoviče a Federera patří neodmyslitelně Španěl Rafael Nadal, i když byl před Melbourne zraněný. Otázkou je, zda konečně dokáže pod vedením Ivana Lendla prorazit Němec Alexander Zverev či jiný z mladší generace.

Naopak ukázat, že ještě nepatří do starého železa, se pokusí Tomáš Berdych. Po půlroční pauze hrál finále v Dauhá a loni na Australian Open postoupil do čtvrtfinále. "Dauhá mi dodalo potřebné sebevědomí a už se těším na Austrálii," řekl.

Turnaj přichází s několika novinkami. V rozhodujícím setu bude na pořadu tie-break a to netradičně do deseti bodů. V případě extrémního horka se nově i muži dočkají pauzy mezi sety na odpočinek, což bylo dosud vyhrazeno pouze ženám. Hráči se těší, že jestřábí oko pro kontrolu dopadu míčků bude na všech kurtech.

Dotace se zvýšila na celkovou částku 60,5 milionu australských dolarů (zhruba 962 milionů korun), vítězové dvouher získají 4,5 milionu.