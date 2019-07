Londýn - Obhájkyně wimbledonského titulu Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková postoupily na trávě v All England Clubu do semifinále čtyřhry. Ve čtvrtfinále deblu uspěla i Barbora Strýcová se Sie Šu-wej a českou tenistku tak v Londýně po úspěchu ve dvouhře čekají dva semifinálové zápasy. Djokovič, Federer ani Nadal ve čtvrtfinále Wimbledonu nezaváhali.

Druhá nasazená česká dvojice Krejčíková, Siniaková porazila Němku Annu-Lenu Grönefeldovou s Nizozemkou Demi Schuursovou 6:2, 7:6. Strýcová s tchajwanskou partnerkou, které jsou turnajovými trojkami, vyřadily belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková 6:4, 6:2.

Dvojnásobné grandslamové šampionky Krejčíková a Siniaková se o postup do finále utkají s turnajovými čtyřkami Gabrielou Dabrowskou z Kanady a Číňankou Sü I-fan. Strýcovou a Sie Šu-wej čekají jedničky Tímea Babosová z Maďarska a Kristina Mladenovicová z Francie. Strýcová může Mladenovicovou vystřídat na místě deblové světové jedničky, pokud ve Wimbledonu získá titul.

Krejčíková se Siniakovou získaly za půl hodiny hladce úvodní set, ve druhém se ale hra vyrovnala a soupeřky dokázaly na ztracený servis Schuursové vždy zareagovat. Poprvé Siniaková přišla o podání za stavu 2:1, podruhé v závěru setu, když za stavu 6:5 podávala na vítězství. V následném tie-breaku už ale byly české tenistky opět suverénní a zkrácenou hru ovládly 7:1.

"Je úžasné, že jsem zase v semifinále. Jsem ráda, že se nám to podařilo. Všechny zápasy hrály na dva sety. I když jsme se trápily, tak jsme to dokázaly vybojovat. Jsem ráda, že to klape, a doufám, že uděláme ještě dva krůčky," řekla Krejčíková.

Loni Krejčíková a Siniaková vyhrály čtyřhru na Roland Garros i ve Wimbledonu. Na pařížské antuce letos ale i vinou nemoci Krejčíkové a únavě Siniakové po vyčerpávající dvouhře skončily v prvním kole. Ve Wimbledonu už zase ukazují sílu. "V Paříži se to blbě sešlo, ale myslím, že pořád jsme dobrý pár. Musíme se zlepšovat a možná to byl oříšek, abychom neusnuly na vavřínech," řekla Siniaková.

Strýcová se Sie Šu-wej, které spolu letos získaly už tři tituly, začaly zápas s turnajovými šestkami lépe a brzy vedly 4:2. Soupeřky pak sice při podání české tenisky vyrovnaly, favoritky ale vzápětí odpověděly dalším brejkem a zápas pak už měly pod kontrolou.

"Jsem ráda, že jsme zápas zvládly ve dvou setech a ušetřila nějakou energii. Hrály jsme dobře a chytře," řekla Strýcová, která tak Mertensové připravila v Londýně další zklamání, neboť Belgičanku vyřadila i v osmifinále dvouhry.

Djokovič, Federer ani Nadal ve čtvrtfinále nezaváhali

Obhájce titulu Novak Djokovič, osminásobný vítěz Roger Federer i Španěl Rafael Nadal postoupili ve Wimbledonu do semifinále. Nejvýše nasazený Srb zdolal Davida Goffina z Belgie 6:4, 6:0, 6:2, Federer při 100. výhře v All England Clubu přehrál Keie Nišikoriho 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 a Nadal vyřadil ve třech setech Američana Sama Querreyho. V semifinále dojde na atraktivní bitvu Nadal - Federer, Djokoviče vyzve Španěl Roberto Bautista.

Sedmatřicetiletý Federer zahájil zápas s Nišikorim prohraným servisem a to ho stálo úvodní set. Po rychlém vyrovnání se na dvorci rozpoutala bitva, v níž se osmý nasazený Japonec snažil útočit, ale po některých Federerových úderech občas zůstal jen bezmocně stát. Definitivně ale rozhodl až favoritův brejk na 5:4 ve čtvrté sadě, zápas pak Federer zakončil dvanáctým esem.

Stovky výher na jednom grandslamovém turnaji ještě žádný tenista nedosáhl. Nyní zkušeného Švýcara čeká další velká výzva. S dlouholetým rivalem Nadalem ve Wimbledonu nehrál od roku 2008, kdy Španěl zvítězil v památném pětisetovém finále a nedovolil Federerovi ovládnout turnaj pošesté za sebou.

Nadal ve čtvrtfinále poměrně hladce zdolal Querreyho 7:5, 6:2, 6:2, americký soupeř ho nedokázal vyvést z rovnováhy ani 22 esy. S příštím protivníkem Federerem má vítěz osmnácti grandslamových turnajů Nadal aktivní bilanci 24:15.

Jako první má španělský tenista už po dnešku jistotu, že se kvalifikoval na Turnaj mistrů. Do Londýna se proto na podzim vrátí, nejlepší osmička hráčů sezony se utká v O2 Areně od 10. do 17. listopadu. Na Masters se Nadal probojoval patnáctým rokem v řadě. Momentálně ho zdobí série 17 výher, protože před Wimbledonem ovládl Roland Garros i antukové Masters v Římě.

Předchozí vzájemný duel Djokoviče s Goffinem vyhrál předloni v Monte Carlu osmadvacetiletý Belgičan a lépe začal i tentokrát. Jeho brejk na 4:3 ale Djokovič okamžitě smazal a následně přidal ještě devět vyhraných gamů za sebou. Zápas nakonec netrval ani dvě hodiny. "Ale ten první set byl nesmírně důležitý. Kdoví, jak by se to celé vyvíjelo, kdybych ho nevyhrál," prohlásil vítěz.

Také Djokovič si připsal jubilejní výhru, v All England Clubu zvítězil ve dvouhře posedmdesáté. Z posledních pěti grandslamů má bilanci 31:1, jedinou prohru mu v semifinále Roland Garros připravil Rakušan Dominic Thiem. V semifinále Wimbledonu je současná světová jednička podeváté, trofeje má čtyři.

Djokovičovým příštím soupeřem bude Španěl Bautista, který porazil Guida Pellu z Argentiny 7:5, 6:4, 3:6 a 6:3. Bautista a Pella usilovali o největší grandslamový úspěch, do semifinále se ještě žádný z nich neprobojoval. Bautista, který je ve světovém žebříčku o čtyři místa výš, vyhrál i třetí vzájemný zápas.

Murray s Williamsovou ve Wimbledonu v mixu dohráli

Cesta hvězdné dvojice Andyho Murrayho a Sereny Williamsové turnajem smíšené čtyřhry ve Wimbledonu skončila v osmifinále. Bývalé singlové světové jedničky na prvním společném turnaji zastavil nejvýše nasazený pár Bruno Soares, Nicole Melicharová.

Murray se na londýnské trávě představil půl roku po operaci kyčle a do dvouhry se nepřihlásil. V mužské čtyřhře vypadl již dříve. Sedmatřicetiletá Williamsová naopak stále zůstává ve hře o 24. grandslamový titul v singlu a ve čtvrtek narazí na rozjetou Barboru Strýcovou.

"Užila jsem si podporu diváků, když jsem hrála s Andym. Doufám, že mi zůstane," přála si americká legenda. "A hrát po boku někoho, kdo tady tolik let válel, je pro mě zkušenost na celý život. Jsem ráda, že jsem to zažila," dodala.

Britsko-americký hvězdný pár, přezdívaný fanoušky "Murrena" nebo "Serandy", dnes prohrál s Brazilcem Soaresem a Američankou narozenou v Brně Melicharovou 3:6, 6:4 a 2:6. "Myslím, že i tak se mi toho podařilo dost. Věděl jsem, že jsem neměl za sebou žádné zápasy, nejdůležitější pro mě je, že se tělo cítilo dobře," uvedl Murray.

Český tenis má ve čtvrtfinále mixu zastoupení díky Květě Peschkeové, jež má za partnera Nizozemce Wesleyho Koolhofa.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 38 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (1-Srb.) - Goffin (21-Belg.) 6:4, 6:0, 6:2, Bautista (23-Šp.) - Pella (26-Arg.) 7:5, 6:4, 3:6, 6:3, Nadal (3-Šp.) - Querrey (USA) 7:5, 6:2, 6:2.

Ženy:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Grönefeldová, Schuursová (8-Něm./Niz.) 6:2, 7:6 (7:1), Strýcová, Sie Šu-wej (3-ČR/Tchaj-wan) - Mertensová, Sabalenková (6-Belg./Běl.) 6:4, 6:2.

Smíšená čtyřhra - 3. kolo:

Peschkeová, Koolhof (5-ČR/Niz.) - N. Kičenoková, Kúreší (Ukr./Pak.) 7:6 (7:5), 6:4.

Junioři:

Dvouhra - 3. kolo:

Svrčina (ČR) - Schoolkate (Austr.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Paulson, Vanšelbojm (ČR/Ukr.) - Chahoud, Nguyen (Švéd./Viet.) 6:1, 6:1, Forejtek, Lehečka (1-ČR) - Dale, Martin (USA) 6:4, 6:4, Baadi, Jianu (Kan./Rum.) - Svrčina, Riedi (ČR/Švýc.) 6:3, 6:1.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

Nugrohoová (Indon.) - Fruhvirtová (ČR) 4:6, 6:3, 6:3.