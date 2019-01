Melbourne - Srbský tenista Novak Djokovič deklasoval v semifinále Australian Open Lucase Pouilleho 6:0, 6:2, 6:2 a posedmé postoupil v Melbourne do finále. O rekordní sedmý titul z úvodního grandslamového turnaje sezony se utká s velkým rivalem Rafaelem Nadalem.

První hráč světového žebříku rozdrtil francouzského soupeře, který hrál semifinále grandslamu poprvé v kariéře, za hodinu a 23 minut. Pouillemu nenabídl ani jednu příležitost k brejkbolu a suverénně postoupil podobně jako ve čtvrtek Nadal přes dalšího debutanta Stefanose Tsitsipase.

"Rozhodně to byl jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem na tomto kurtu sehrál. Všechno fungovalo tak, jak jsem si před zápasem naplánoval," řekl jednatřicetiletý Srb v rozhovoru bezprostředně po utkání.

Se světovou dvojkou Nadalem ho čeká 53. zápas v kariéře, ve finále grandslamu už spolu hráli sedmkrát. Před sedmi lety jejich vzájemný duel o titul v Melbourne vešel do historie jako nejdelší grandslamové finále historie: Djokovič trofej vybojoval po pěti hodinách a 53 minutách.

"Pro ty, kteří ji ještě nemají, určitě bych si na ten zápas koupil vstupenku," vtipkoval na kurtu. "Něco jako finále 2012 hrajete jednou za život, ale doufám, že výsledek teď bude stejný," dodal. Bilanci duelů s Nadalem těsně vede 27:25.

Djokovič bude v Melbourne útočit na třetí grandslamový titul za sebou poté, co vloni po zdravotní pauze ovládl Wimbledon a US Open. Celkem jich má na kontě 14. Víc trofejí posbírali jen Nadal (17) a Švýcar Roger Federer (20).

Junioři Forejtek a Svrčina slaví deblový titul

Čeští tenisté Jonáš Forejtek a Dalibor Svrčina získali v Melbourne juniorský titul ve čtyřhře. Třetí nasazená dvojice ve finále zdolala americký pár Cannon Kingsley, Emilio Nava za hodinu a 12 minut 7:6, 6:4.

Sedmnáctiletý Forejetk a o rok mladší Svrčina v Melbourne navázali na triumf Jiřího Veselého, který v Austrálii ovládl juniorskou dvouhru i čtyřhru v roce 2011.

Z Čechů naposledy získal juniorský deblový titul Ondřej Štyler, který vloni spolu s Japoncem Naokim Tadžimou triumfoval na Roland Garros. V roce 2016 se v Paříži radoval Patrik Rikl s Izraelcem Jišajem Olielem.

Jediným úspěšným čistě českým párem byli v minulosti Petr Korda s Cyrilem Sukem, kteří na Roland Garros zvítězili v roce 1985. Korda o rok později přidal i wimbledonský titul, to už ale se Španělem Tomasem Carbonellem. Tomáš Berdych má ve sbírce juniorskou deblovou trofej z US Open z roku 2001, kdy v New Yorku vyhrál se Švýcarem Stéphanem Bohlim.

Stosurová vyhrála s Čang Šuaj čtyřhru

Australanka Samantha Stosurová a Číňanka Čang Šuaj vyhrály na Australian Open čtyřhru a získaly první společnou grandslamovou trofej. Ve finále porazily obhájkyně titulu Kristinu Mladenovicovou a Timeu Babosovou 6:3, 6:4. Francouzsko-maďarský pár zdolaly za hodinu a 37 minut.

Čtyřiatřicetiletá Stosurová vybojovala na domácím grandslamovém turnaji první titul, celkem už má na kontě tři deblové trofeje. V roce 2005 vyhrála s Lisou Raymondovou US Open, o rok později přidaly triumf na Roland Garros. Čang Šuaj se z titulu radovala poprvé.

Vítězka dvouhry na US Open z roku 2011, která se v minulosti před domácím publikem často trápila nervozitou, si vybrala slabší chvilku i tentokrát. Při prvním mečbolu Stosurová zahrála v Areně Roda Lavera dvojchybu, nakonec ale zápas zvládla dopodávat.

Navázala tak na Aliciu Molikovou, která se v roce 2005 radovala jako dosud poslední domácí hráčka z titulu ve čtyřhře na Australian Open. Na australskou vítězku ve dvouhře čekají v Melbourne už 41 let, naposledy tu vyhrála Christine O'Neilová.

Výsledky tenisového turnaje Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 60,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (1-Srb.) - Pouille (28-Fr.) 6:0, 6:2, 6:2.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Stosurová, Čang Šuaj (Austr./Čína) - Mladenovicová, Babosová (2-Fr./Maď.) 6:3, 6:4.

Junioři:

Čtyřhra - finále:

Forejtek, Svrčina (3-ČR) - Kingsley, Nava (4-USA) 7:6 (7:5), 6:4.

Juniorky:

Čtyřhra - finále:

Kawagučiová, Nagyová (3-Jap./Maď.) - Becková, Navarrová (8-USA) 6:4, 6:4