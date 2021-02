Djokovič chce v Austrálii devátý titul, v cestě stojí Medveděv

Melbourne - Netradiční Australian Open může mít tradiční konec. První grandslamový turnaj, který se kvůli koronaviru koná s třítýdenním zpožděním, vyvrcholí nedělní dvouhrou mužů a už podeváté a potřetí v řadě může vyhrát Srb Novak Djokovič. Proti bude v Melbourne ruský tenista Daniil Medveděv.

Zápas začne v 9:30 a třiatřicetiletý Djokovič bude ve svém osmadvacátém grandslamovém finále útočit na osmnáctý titul. O osm let mladší Medveděv touží po prvním vavřínu z turnajů velké čtyřky a v tom případě by se stal po Jevgeniji Kafelnikovovi a Maratu Safinovi třetím ruským grandslamovým vítězem.

Pokud Djokovič roli favorita zvládne, znovu oddálí nástup nové generace. Loni sice Rakušan Dominic Thiem ovládl US Open, jinak dál všechny převyšují Djokovič a dvacetinásobní grandslamoví šampioni Španěl Rafael Nadal a Švýcar Roger Federer.

"Hodně se o mladých mluvilo, že to od nás převezmou, ale realita je zatím jiná. V budoucnu to samozřejmě přijde, ale já jim to zadarmo nedám. Budou muset hodně makat, jezdit po zadku, aby to dokázali," uvedl Djokovič.

S Medveděvem se utká poosmé a vede bilanci 4:3. Ruský tenista ale vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných duelů a uspěl i naposledy loni na Turnaji mistrů v Londýně. "Novak je favoritem, je to jeden z nejlepších hráčů historie. Hrát s ním finále je skvostné a já mám rád výzvy. Uvidíme, jak to dopadne," řekl Medveděv.

Grandslamové finále si zahraje podruhé po US Open 2019, kde v souboji o titul nestačil na Nadala. "Vyhrát grandslamový titul je pochopitelně obrovská motivace a dokázat to v utkání proti Novakovi ještě o to větší," řekl Rus.

Vítěz získá stejně jako královna dvouhry žen Japonka Naomi Ósakaová 2,75 milionu australských dolarů (zhruba 45 milionů korun). Djokovič zůstane bez ohledu na výsledek v čele žebříčku. Medveděv by byl v případě titulu poprvé druhý.