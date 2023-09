Djokovič bude podle Murrayho dominovat tenisu i v dalších letech

Srbský tenista Novak Djokovič vyhrál US Open, 10. září 2023, New York.

Manchester - Dlouholetý soupeř Novaka Djokoviče Andy Murray se domnívá, že Srb bude dominovat světovému tenisu ještě několik let. Podle dvojnásobného wimbledonského a olympijského vítěze mají mladší hráči problém dostat se na Djokovičovu úroveň.

Šestatřicetiletý bělehradský rodák v neděli na US Open rozšířil svou sbírku o 24. grandslamový titul a vyrovnal absolutní rekord Margaret Courtové. A podle o týden staršího Murrayho se Djokovič na tomto čísle nezastaví.

"Nemyslím, že to bylo naposledy, co Novak vyhrál grandslam," řekl Murray BBC. "Je na mladých, aby na něj tlačili a snažili se ho předstihnout. Ale nevypadá to, že by se to mělo v nejbližší době stát," uvedl trojnásobný grandslamový šampion a bývalá světová jednička.

V červenci ukončil po čtyřech ročnících Djokovičovu vládu ve Wimbledonu Carlos Alcaraz a začaly zaznívat hlasy, že dvacetiletý Španěl převezme žezlo v tenisovém světě. Podle Murrayho ale byly tyto úvahy předčasné.

"Všiml jsem si, že po Wimbledonu začali všichni říkat, že je tu střídání stráží, já si to ale nemyslel. Alcaraz je úžasný hráč, ale předvádět konzistentně to, co předvádí Novak, je něco jiného," uvedl Murray, jenž s Djokovičem sehrál 36 zápasů a pětadvacetkrát odešel poražen.

Djokovič by se měl tento týden představit ve skupinové fázi finále Davis Cupu ve Valencii, kde bude v sobotu Srbsko soupeřem českého týmu.