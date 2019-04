Monte Carlo - Srbský tenista Novak Djokovič si v Monte Carlu hladce poradil s Američanem Taylorem Fritzem a po výhře 6:3, 6:0 postoupil do čtvrtfinále. V něm se světový hráč číslo jedna a vítěz tohoto antukového turnaje z let 2013 a 2015 utká s desátým nasazeným Rusem Daniilem Medveděvem, který ve třech setech porazil Řeka Stefanose Tsitsipase.

Medveděv v této sezoně jako první hráč na okruhu dosáhl na metu 20 vítězství. Mezi nejlepších osm se při letošním osmém turnajovém startu probojoval počtvrté. S Djokovičem prohrál všechny tři vzájemné zápasy, naposledy v lednu na Australian Open.

"Taylor hraje rychle a má velmi tvrdé podání. Sice není úplně antukovým typem hráče, ale tady se mu opravdu dařilo, takže jsem rád, že jsem dokázal jeho odpor zlomit," řekl Djokovič.

Dál jde také španělský favorit Rafael Nadal díky vítězství 6:4, 6:1 nad Grigorem Dimitrovem z Bulharska. Druhý hráč světa a jedenáctinásobný vítěz turnaje si připsal už 70. výhru v Monte Carlu, kde navíc postoupil do 15. čtvrtfinále za sebou. Lepší bilanci má Nadal jen na Roland Garros, kde vyhrál 86 zápasů.

"Cítil jsem se dobře. V prvním setu se hrál tenis nejvyšší úrovně, pak se do toho přidaly nějaké chyby a nepomohl ani čím dál silnější vítr," řekl Nadal. "Jinak je to ale dobrý start do antukové sezony, protože přece jen po delší době hraju na jiném povrchu," dodal Španěl, který poslední prohru v Monte Carlu zaznamenal v semifinále v roce 2015 s Djokovičem.

Nadalovým dalším soupeřem bude nenasazený Argentinec Guido Pella, jenž porazil turnajovou jedenáctku Itala Marca Cecchinata 6:4, 4:6, 6:4.

Druhé kolo naopak bylo konečnou pro turnajovou trojku Alexandera Zvereva z Německa i čtyřku Rakušana Dominica Thiema. Zverev podlehl 6:7 a 1:6 Fabiovi Fogninimu z Itálie, zatímco Thiem nestačil na Srba Dušana Lajoviče, s kterým prohrál dvakrát 3:6.

"Byl to můj nejlepší zápas v životě," prohlásil Lajovič. Jeho soupeřem ve čtvrtfinále bude Lorenzo Sonego, který se spolu s Fogninim postaral o první účast dvou italských tenistů ve čtvrtfinále Masters v Monte Carlu od roku 1978.

Tenisový turnaj mužů v Monte Carlu

(antuka, dotace 5,207.405 eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Fritz (USA) 6:3, 6:0, Nadal (2-Šp.) - Dimitrov (Bulh.) 6:4, 6:1, Fognini (It.) - A. Zverev (3-Něm.) 7:6 (8:6), 6:1, Lajovič (Srb.) - Thiem (4-Rak.) 6:3, 6:3, Medveděv (10-Rus.) - Tsitsipas (6-Řec.) 6:2, 1:6, 6:4, Čorič (9-Chorv.) - Herbert (Fr.) 6:4, 6:2, Pella (Arg.) - Cecchinato (11-It.) 6:4, 4:6, 6:4, Sonego (It.) - Norrie (Brit.) 6:2, 7:5.