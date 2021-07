Divných pět týdnů, netajil se De Bruyne po výpadku na ME s Itálií

Mnichov - Velkou hořkost cítili belgičtí fotbalisté v čele s Kevinem de Bruynem po vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Lídři žebříčku FIFA nestačili v boji o postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje na Itálii a po prohře 1:2 skončili ve stejné fázi jako před pěti lety. Nic na tom nezměnil ani hvězdný záložník Manchesteru City, jenž do utkání nastoupil navzdory potížím s kotníkem.

"Osobně to pro mě bylo divných pět týdnů. Chtěl bych poděkovat lékařskému týmu, protože udělal zázraky, abych mohl nakonec nastoupit. Řešil jsem poranění kotníku, šlo o trhlinku ve vazech. Cítil jsem ale zodpovědnost hrát za svou zemi. Jen mě mrzí, že jsem nemohl udělat víc," řekl na stránkách UEFA zklamaný De Bruyne.

Sám přitom do ME vstoupil později a kvůli zranění obličeje, jež utržil ve finále Ligy mistrů, vynechal úvodní zápas s Ruskem. V osmifinále proti Portugalsku zase nedohrál po zákroku Palhinhy a ve stejné duelu odstoupil kvůli svalovým potížím i Eden Hazard. "Byl to pro nás těžký turnaj, během nějž jsme utrpěli mnoho zranění," litoval De Bruyne.

Třicetiletý Belgičan se proti Itálii dostal v první půli do dvou střeleckých příležitostí, ale pokaždé ho vychytal brankář Gianluigi Donnarumma. Ve druhé části pro změnu oslovil přihrávkou před prázdnou bránu Romelua Lukakua, jeho šanci ale zastavil bránící Leonardo Spinazzola.

"Ve druhé části jsme sice mohli vyrovnat na 2:2, ale nevyšlo to. Prohráli jsme přesto proti špičkovému týmu. Nedá se nic dělat. Pokusíme se vyhrát příště na mistrovství světa, ale nejprve se musíme fyzicky vzpamatovat. Týká se to i mě, protože jsem v posledních několika letech prošel řadou zdravotních problémů," uvedl De Bruyne.

Trenér Roberto Martínez byl přesto po předčasném výpadku na svůj tým hrdý.

"Jsme zklamaní a smutní. Nemyslím si, že by si hráči zasloužili skončit. Dali do toho vše, abychom se dostali, kam jen to půjde. Tentokrát na sebe ale narazily ve vyřazovací fázi dva dobré týmy a jen díky drobným rozdílům uspěl soupeř," řekl na tiskové konferenci španělský kouč Belgičanů, kteří skončili na turnaji s bilancí čtyř výher a jedné porážky.

Martínez ale zároveň ocenil i soupeře, který na mezinárodní úrovni neprohrál už 32 zápasů za sebou a Belgii porazil počtvrté z posledních pěti duelů. "Itálie je tým, který se za poslední měsíc velmi posunul. Můžete na nich vidět, jak s dalšími výhrami neustále sílí," dodal na adresu "Squadry Azzury", jež 6. července vyzve v semifinále Španělsko.