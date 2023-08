Dívka z ruského Krasnodaru dostala pokutu za nápis o Putinově smrti

Moskva - Soud v Krasnodaru na jihu evropské části Ruska uložil jednadvacetileté dívce pokutu 30.000 rublů (asi 7000 Kč) za diskreditaci armády. Důvodem byly snímky z dívčina instagramu, které mimo jiné zachycovaly tašku s nápisem "Sex is cool but Putin's death better" (Sex je fajn, ale Putinova smrt je lepší). O případu dnes na svém ruskojazyčném webu informovala britská stanice BBC.

Alexandra Slobodčikovová uvedla, že ve spisu k jejímu případu bylo pět snímků zachycujících její učet na instagramu, kde má 180 fanoušků. Snímky zachycovaly tašku s nápisem "Ne válce" a obdobné graffiti, nálepku s nápisem "Mír" a také zmíněnou tašku s nápisem o sexu a Putinově smrti.

Dívka už dříve musela zaplatit pokutu 200.000 rublů (47.000 Kč) za porušení zákazu propagandy homosexuality, protože si nechala vytetovat obrázek pejska s duhovou šálou a s označením "Pes-gay". Před soudem policista vypověděl, že tetování objevil "při monitorování sociálních sítí".

Slobodčikovová předpokládá, že ji ve skutečnosti někdo udal. "Je mi smutno, že se nyní stalo nevhodným a nebezpečným vyjadřovat své názory na sociálních sítích. Nevím, jak na mě přišli, ale myslím si, že někdo napsal udání," řekla zpravodajskému kanálu Sota.