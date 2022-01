Dívka pomáhající parašutistům po útoku na Heydricha bude mít pomník

Praha - Radnice Prahy 8 vyhlásila umělecko-výtvarnou soutěž na podobu památníku Jindřišky Novákové (1928 - 1942), která pomáhala členům skupiny Anthropoid po útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Z místa činu odvezla jízdní kolo parašutisty Jana Kubiše. Památník s názvem Dívka s kolem bude u ZŠ Bohumila Hrabal (dříve U Zámečku). ČTK to dnes sdělil mluvčí Prahy 8 Martin Šalek. Zájemci se mohou do soutěže hlásit do 11. února.

"Cílem je připomenout oběť Jindřišky Novákové, žačky dnešní ZŠ Bohumila Hrabala, popravené německými okupanty. Výtvarné dílo by mělo, kromě další připomínky hrdinů operace Anthropoid, vzdát hold i všem ženám a dívkám, které podporovaly odboj a zaplatily za to cenu nejvyšší," uvedl radní Michal Švarc (Patrioti pro Prahu 8). Na budově libeňské školy je již přidělána pamětní deska.

Čtrnáctiletou Novákovou zavraždili nacisté právě proto, že odvezla zakrvácený bicykl, na němž z místa atentátu odjel Jan Kubiš. Dívka byla s celou rodinou zatčena gestapem a odvezena do koncentračního tábora v Mauthausenu.

Pamětní desky se v ulici Elišky Krásnohorské na Praze 1 dočkaly loni v říjnu rodiny Bondyových a Bergmanových popravených nacisty. Šest zavražděných rovněž pomáhalo členům skupiny Anthropoid. Deska je věnována mj. Lidii Bondyové rozené Holznerové, jejíž jízdní kolo používali parašutisté při obhlídce terénu. Lidiin bicykl použil Jozef Gabčík a nechal ho na místě atentátu. Nacisté majitele vypátrali a rodinu odvezli do Terezína a pak Mauthausenu, kde byla povražděna.

Cílem operace Anthropoid byl atentát na Heydricha. Gabčík s Kubišem si pro provedení vybrali ostrou zatáčku pod Vychovatelnou v pražských Kobylisích. Na Heydrichovo auto přijíždějící z Panenských Břežan zaútočili 27. května společně s Josefem Valčíkem a Adolfem Opálkou. Heydrich byl při výbuchu zraněn střepinou a 4. června zemřel.

Okamžitě po atentátu bylo vyhlášeno stanné právo a začaly masové popravy. Sedm parašutistů zahynulo 18. června v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků.