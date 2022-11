Diviš pro kandidaturu na Hrad sesbíral 61.600 podpisů, přihlášku podal na vnitru

Praha - Uchazeč o post prezidenta Karel Diviš sesbíral na svou kandidátní listinu 61.600 podpisů. Řekl to dnes novinářům na ministerstvu vnitra, kam přišel přihlášku do voleb podat. Ve volbách by chtěl nastolovat svá témata, která se týkají výrazného posílení obranyschopnosti, podpoření regionální ekonomiky a vzdělanostní ekonomiky.

Ke kandidatuře uchazeči o účast ve volbách potřebují minimálně 50.000 ověřených podpisů nebo podporu deseti senátorů či 20 poslanců. Diviš řekl, že jeho tým nasbírané podpisy důkladně dvakrát zkontroloval. Vyškrtnout musel například lidi, kteří nemají české občanství, nebo příznivce, kteří do petice místo občanského uvedli řidičský průkaz.

Věří, že více než 18 procentní rezerva bude pro kontrolu dostatečná. Ministerstvo z odevzdaných podpisů vybere náhodný vzorek 8500 podpisů, které podrobně zkontroluje. Pokud v nich najde příliš chyb, vybere další stejně velký vzorek a následně případně počet chybných podpisů zprůměruje a odečte.

Diviš o podpisy voličů usiloval na festivalech, sportovních akcích, u supermarketů nebo na náměstích. "Sbíral jsem ve všech krajích České republiky, byl jsem téměř ve všech krajských městech," řekl.

Počítá, že do následující kampaně vloží do deseti milionů korun, kampaň si zatím platí především ze svých zdrojů. Plánuje dále objíždět Českou republiku, bude se snažit vést co nejvíce kontaktní kampaň, účastnit se besed, rozhovorů s novináři nebo posílit sociální sítě. Připravenu má i venkovní reklamu.

Ke svým zatím nízkým preferencím uvedl, že se dosud soustředil na sběr podpisů. "Celou dobu jsem říkal, že hraju kvalifikaci Ligy mistrů. Teď jsem skutečně výrazně zaklepal na základní skupinu, věřím, že tam postoupím, soupeři jsou tam nejsilnější," použil bývalý sportovní komentátor fotbalové přirovnání. "Jdu s vrbovým proutkem proti tankům po vzoru Plzně, je tam ten Bayern, Barcelona, Inter Milán. Udělám všechno proto, abych dopadl lépe než Plzeň," dodal s odkazem na letošní cestu fotbalové Plzně Ligou mistrů.

Dnešek je poslední den, kdy mohou zájemci o účast v lednových volbách podat kandidaturu. Do pondělního poledne tak učinilo 14 lidí, dnes kromě Diviše chce na ministerstvo vnitra přijít také podnikatel Karel Janeček a odborový předák Josef Středula.

Do konce října předložili své přihlášky senátor Marek Hilšer, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová spolu s dalšími čtyřmi adepty. Minulý týden se do voleb přihlásili předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová nebo senátor Pavel Fischer. V pondělí k nim přibyli bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel a podnikatel Tomáš Březina.