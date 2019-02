Zlín - Fotbalisté Slovácka vyhráli regionální derby ve Zlíně, aniž by vystřelili na branku. To je paradox průměrného zápasu, kdy si míč do vlastní branky dal zlínský gólman Stanislav Dostál, který chyboval v souboji s útočníkem Slovácka Jaroslavem Divišem, pro něhož to tak byla po příchodu z Mladé Boleslavi na hostování velmi vydařená premiéra.

Za autora gólu sice oficiálně uznán nebyl, ale oslavám se nevyhnul už na hřišti. "Kluci ke mně všichni běželi a já jsem přitom nevěděl, jak to pořádně bylo," řekl a nedokázal rozklíčovat inkriminovanou situaci při jediném gólu zápasu. "Couval jsem k brankáři a pak už ke mně běželi hráči," řekl.

Byl s Dostálem v kontaktu tělo na tělo. "Cítil jsem úplně všechno, byl jsem dobitý, ale opravdu nedokážu říct, zda se balón ode mě odrazil do sítě, nebo si ho tam hodil on sám. Fakt nevím. Podívám se až v televizi," popsal kuriózní situaci pár minut po utkání.

O Dostálovi je známo, že centry nejsou jeho silnou zbraní, ale pokyn pro hráče Slovácka v tomto směru nezněl. "Ne, na gólmana jsme se zvlášť nepřipravovali. Chtěli jsme hrát svůj fotbal, ale dnes to byla spíš kopaná, důležité jsou tři body, mají pro nás cenu zlata," řekl útočník, který před zápasem tvrdil, že do Zlína jedou body ukrást. Povedlo se jim to.

Slovácko porazilo Zlín v lize po třinácti letech. "Konečně se to podařilo i se mnou na hrotu," uvedl svůj netypický post. "Zajíc onemocněl, já byl na hrotu, tak jsem se za to snad odvděčil," usmál se Diviš.

Za výhru v derby dostali hráči Slovácka od trenéra Svědíka dva dny volna. Ale Diviš nejel s týmem slavit do Uherského Hradiště, ale spěchal domů do Jablonce za manželkou a synem. "Kdybych šel slavit, kdo ví, jak by to vypadalo ráno. Já jsme byl tady na Moravě celý týden sám a už se těším za svými nejbližšími," přiznal.