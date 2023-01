Diviš do druhého kola podpořil Pavla, svůj výsledek označil za zklamání

Praha - Neúspěšný prezidentský kandidát Karel Diviš podpořil do druhého kola prezidentských voleb Petra Pavla. Vyzval proto své voliče, aby za dva týdny šli k volbám a hlasovali pro konkurenta Andreje Babiše. Vlastní výsledek v prvním kole voleb, kdy se s podílem hlasů 1,35 procenta umístil sedmý, označil za zklamání. Ve veřejném prostoru chce zůstat aktivní, vyloučil ale případnou kandidaturu do Senátu.

"Generála Pavla si vážím za to, jaký byl voják a byť s ním ve spoustě věcí nesouhlasím, i tak si myslím, že je to pro Českou republiku daleko lepší volba," řekl Diviš po zhodnocení dnešních výsledků voleb. Zárukou pro něj je tým lidí kolem Pavla, se kterými se osobně zná. "Jsou to lidé, kterých si skutečně vážím. Věřím, že pokud se budou účastnit nějaké prezidentské role, tak nedopustí, aby se tady dělo něco, co v předchozích letec, kdy se tady různě ohýbala ústava a prezident se nechoval uctivě k lidem," podotkl.

Svůj vlastní volební výsledek ovšem označil za zklamání. Při příchodu do svého volebního štábu v pražských Holešovicích uvedl, že by považoval za úspěch umístění do šestého místa.V konkurenci osmi kandidátů nakonec Diviš obsadil sedmé místo.

V rámci své kampaně Diviš pozitivně zhodnotil závěr své kampaně. K lepšími výsledku mu podle něj chyběla výraznější dlouhodobější kampaň. "Nejvíce mě mrzelo těch 18 dní, které mi v kampani chyběly. Jsem velice kontaktní člověk a velice jsem se těšil na to, že budu objíždět republiku a budu potkávat lidi, se kterými se budu bavit," připomněl dočasné neuznání kandidatury ministerstvem vnitra, které zvrátil Nejvyšší správní soud.

Jako další moment v kampani, který zřejmě negativně ovlivnil jeho výsledek, označil vystoupení v debatě České televize. "Všichni, co mě znají, tak ví, že jsem velký bojovník. Nechtěl jsem tam jenom stát a chtěl jsem se o něco pokusit. Věděl jsem, že je to velké riziko, které mi může nějaké fanoušky odradit, což se nakonec stalo. Ale nelituju toho," dodal Diviš. Podle něj si aspoň lidé zapamatují, že s ním v kampani nebyla nuda.

Do budoucna se chce dál angažovat ve veřejném životě, zatím ale neví přesně jak. Blízká jsou pro něj například témata IT, digitalizace státu nebo sportu. "Určitě se to nechám ještě projít hlavou. Vyloučil naopak možnou kandidaturu do Senátu.

Diviš se v kampani profiloval jako občanský kandidát. Pro svou kandidaturu sesbíral přes 50.000 podpisů. Původně ministerstvo vnitra škrtlo část jeho podpisů a z voleb ho vyřadilo. Do hry ho následně po uznání části vyřazených podpisů vrátil Nejvyšší správní soud.

Do boje o prezidentské křeslo se zapojilo osm kandidátů. Do druhého kola volby postoupí poslanec a předseda ANO Andrej Babiš a bývalý představitel české armády a Severoatlantické aliance (NATO) Petr Pavel. Za nimi kromě Diviše zůstali bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.