Diviš by chtěl jako prezident zmenšovat rozdíly mezi regiony či posílit školství

Praha - Zmenšit rozdíl mezi kvalitou života v regionech Česka a v Praze, přimět vládu k investicím do moderního školství a podpořit vybudování moderní tzv. e-armády by chtěl v případě zvolení šéf technologické firmy IDC-softwarehouse Karel Diviš, který chce kandidovat v nejbližších prezidentských volbách. ČTK řekl, že by z Pražského hradu chtěl od základu změnit atmosféru v zemi tak, aby byla moderní, přátelská a sympatická.

Rozdíly mezi kvalitou života v jednotlivých regionech podle Diviše českou společnost dlouhodobě trápí. "Jedna ze základních věcí je, aby lidé ve všech regionech prosperovali," uvedl. Životní úroveň ve všech krajích by měla být taková, aby lidé měli chuť tam bydlet, pracovat a zakládat rodiny, doplnil. Prezident v tomto smyslu může pomoci například tím, že bude objíždět zemi a ukazovat dobré příklady. "Nakazit naši zemi optimismem, aby si lidé začali vážit toho, co tu máme," míní.

Dalším základním bodem jeho prezidentského kandidátského programu je posílení školství. "Potřebujeme zvýšit prestiž pedagogů a dětem dát stejnou, nebo aspoň podobnou startovací čáru, ať začnou chodit na základní školu v Praze, Liberci, Ostravě, nebo vesnické škole," uvedl. Děti se podle něj musí ve škole učit obstát v celosvětové konkurenci, vidět věci v souvislostech a převádět je do praxe. "Doba je tak rychlá, že dnes těžko víme, jaká povolání tu budou za deset let," řekl.

Obranu Česka by chtěl posílit razantními investicemi a vybudováním tzv. e-armády. "Je skvělé, že jsme součástí NATO, a chceme jí samozřejmě být, ale i tak bychom se měli primárně spoléhat sami na sebe," míní. Česko by mělo využít poznatky z kyberbezpečnosti, umělé inteligence, dronů či systémů protiraketové obrany a vytvořit konsorcium firem, které se na oblast zaměří. "Prezident by mohl iniciovat, abychom mluvili o projektu e-armáda a tyto věci využili, abychom posílili obranyschopnost země," dodal. Rozvoj by pomohl i v dalších oblastech ekonomiky, kde by se technologie využily.

Diviš dosud nepůsobil v politických funkcích na žádné úrovni, což považuje za výhodu. "Prezident by měl být nadstranický, byť je to jednoznačně politik," uvedl. Hlava státu by podle něj měla naslouchat lidem a sledovat, co potřebují. "Pokud by byl prezident v tom správném slova smyslu lobbistou obyčejných normálních lidí, tak to by byla dobrá cesta," řekl. Na politiky by mohl prezident působit v tom smyslu, aby se nezabývali malichernými spory, ale soustředili se na strategické kroky, doplnil.