Dívce, kterou podle žalobce od devíti let zneužíval otčím, její kamarádka věří

Zlín - Dívce, kterou podle obžaloby od jejích devíti let na Uherskohradišťsku zneužíval otčím, její dlouholetá kamarádka věří. Dnes u zlínského krajského soudu uvedla, že se jí dívka ještě jako nezletilá svěřila s tím, že po ní muž žádal pohlavní styk. Chtěl po ní i nahé fotky, řekla mladá svědkyně. Za pohlavní zneužití, sexuální nátlak, ohrožování výchovy dítěte, šíření pornografie a zneužití dítěte k výrobě pornografie hrozí šestatřicetiletému muži, který vinu popírá, až deset let vězení.

Podle kamarádky dívka, se kterou se zná od základní školy, muži ze strachu nejspíše vyhověla a fotky mu poslala. "Byla jsem úplně v šoku," uvedla mladá žena. Se svým otčímem podle ní dívka moc nekomunikovala. "Neměla ho ráda," řekla svědkyně. Obžalovaný s její výpovědí nesouhlasil. "Někdo úmyslně této slečně řekl, co má říkat, jak to má říkat," řekl muž. Svědkyně to popřela.

Muž podle státního zástupce Martina Malůše dívku narozenou v roce 2003 pohlavně zneužíval mezi lety 2012 až 2020. Podle obžaloby ji osahával, později ji také stimuloval erotickými pomůckami a opakovaně s ní souložil. V té době žil s její matkou, s níž se oženil. Nyní jsou rozvedení. Podle žalobce muž také opakovaně nezletilé zaslal na mobil fotografie ztopořeného penisu a pornografické video, žádal ji i o nahé fotografie, které mu dívka poslala. Svým počínáním muž podle žalobce ohrozil mravní vývoj dívky, která byla i s mladším bratrem střídavě v péči otce a matky.

Podle státního zástupce dívka na podzim 2020 cíleně pořídila audionahrávku, která má prokazovat, že na ni muž naléhal, aby s ním měla orální sex a soulož. Matka dívky poté věc oznámila na policii. Obžalovaný tvrdí, že na nahrávce není zachycen on. Ze znaleckého posudku z oboru fonoskopie, který dnes soud přečetl, vyplývá, že audiozáznam není průkazný. "Nahrávka je z hlediska identifikace mužského hlasu nezpracovatelná," je uvedeno v posudku.

Kamarádka poškozené dívky však řekla, že na nahrávce poznala jak ji, tak obžalovaného. Stejně se vyjádřil i mužův někdejší spolupracovník z bezpečnostní agentury, který dnes u soudu také svědčil. Uvedl, že z nahrávky byl zděšený. "Naléhal tam chlap na ženskou, aby s ním něco měla. Ona ho nechtěla," řekl svědek.

Obžalovaný byl v minulosti několikrát soudně trestaný, a to za střelbu vzduchovkou do lidí, způsobení dopravní nehody se smrtelným zraněním cyklisty, neplacení výživného nebo nebezpečné pronásledování své exmanželky. Dopustil se i mnoha dopravních přestupků a přestupků proti občanskému soužití.

Hlavní líčení v případu pohlavního zneužívání bude pokračovat v úterý. Vypovídat by měli znalci z oborů psychologie a psychiatrie. Soud plánuje také číst výpovědi některých dalších svědků.