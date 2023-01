Diváka, který na Dakaru zemřel, přejel Loprais, pilot v rallye nepokračuje

"Strašně mě to mrzí a potáhne se to se mnou v životě," uvedl Loprais, který přímo v kamionu kolizi vůbec nezaznamenal. Devětašedesátiletý rallyeový fanoušek z Itálie se v okamžiku neštěstí nacházel za dunou skrytý výhledu pilota i celé posádky. Zraněním podlehl při transportu záchranářským vrtulníkem do nemocnice.

"Nešťastně si našel místo pod dunou a my jsme ho nikdo nezaznamenali. Tímto bych chtěl vyjádřit soustrast rodině, blízkým a kamarádům," řekl Loprais, jenž v úterý oslavil 43. narozeniny. Podle informací, které dostal od pořadatelů, se divákovi udělalo dvě až tři hodiny po nehodě nevolno a při transportu do nemocnice dostal infarkt.

O nehodě se dozvěděl v bivaku, když se chystal jít spát. "Vyhasl lidský život a de facto mým přičiněním, protože já jsem točil kolečkem. Musím ale říct, že jsem o tom vůbec nevěděl. Stejně tak nikdo v posádce. Máme onboardy i externí videa, která to dokazují. Nicméně nic to nezmění na tom, že vyhasnul lidský život," uvedl Loprais smutně.

O několik hodin později se definitivně potvrdilo, že Loprais na rallye končí a do další etapy neodstartuje. "Aleš Loprais se přihlásil úřadům k vyšetřování, které je v takových případech obvyklé a které mu znemožnilo start do etapy," uvedli pořadatelé 45. ročníku rallye.

Loprais při svém sedmnáctém startu na Rallye Dakar vedl. Na druhého Januse van Kasterena z Nizozemska měl náskok téměř 27 minut.

Podle dostupných údajů při Rallye Dakar přišlo od roku 1979 o život zhruba osm desítek lidí, přesný počet úmrtí se podle různých zdrojů liší. Závodníků bylo 27, ostatní byli členy doprovodu, novináři a diváci. V roce 1986 nepřežil v průběhu závodu havárii vrtulníku zakladatel dakarské rallye Thierry Sabine.