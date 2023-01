Diváka, který na Dakaru zemřel, přejel Loprais, pilot v rallye nepokračuje

"Strašně mě to mrzí a potáhne se to se mnou v životě," uvedl Loprais, který přímo v kamionu kolizi vůbec nezaznamenal. Devětašedesátiletý rallyeový fanoušek z Itálie se v okamžiku neštěstí nacházel za dunou skrytý výhledu pilota i celé posádky. Zraněním podlehl při transportu záchranářským vrtulníkem do nemocnice.

"Nešťastně si našel místo pod dunou a my jsme ho nikdo nezaznamenali. Tímto bych chtěl vyjádřit soustrast rodině, blízkým a kamarádům," řekl Loprais, jenž v úterý oslavil 43. narozeniny. Podle informací, které dostal od pořadatelů, se divákovi udělalo dvě až tři hodiny po nehodě nevolno a při transportu do nemocnice dostal infarkt.

O nehodě se dozvěděl v bivaku, když se chystal jít spát. "Vyhasl lidský život a de facto mým přičiněním, protože já jsem točil kolečkem. Musím ale říct, že jsem o tom vůbec nevěděl. Stejně tak nikdo v posádce. Máme onboardy i externí videa, která to dokazují. Nicméně nic to nezmění na tom, že vyhasnul lidský život," uvedl Loprais smutně.

O několik hodin později se definitivně potvrdilo, že Loprais na rallye končí a do další etapy neodstartuje. "Aleš Loprais se přihlásil úřadům k vyšetřování, které je v takových případech obvyklé a které mu znemožnilo start do etapy," uvedli pořadatelé 45. ročníku rallye.

Loprais při svém sedmnáctém startu na Rallye Dakar vedl. Na druhého Januse van Kasterena z Nizozemska měl náskok téměř 27 minut.

Podle dostupných údajů při Rallye Dakar přišlo od roku 1979 o život zhruba osm desítek lidí, přesný počet úmrtí se podle různých zdrojů liší. Závodníků bylo 27, ostatní byli členy doprovodu, novináři a diváci. V roce 1986 nepřežil v průběhu závodu havárii vrtulníku zakladatel dakarské rallye Thierry Sabine.

Valtr po Lopraisově tragické nehodě: Dnešní etapu by pro kamiony měli zrušit

Tragická nehoda, při které v úterý zemřel na Rallye Dakar divák po střetu s kamionem Aleše Lopraise, zasáhla i ostatní české účastníky slavné soutěže. Podle Jaroslava Valtra staršího by organizátoři měli dnešní 10. etapu pro kamiony anulovat a nechat na Lopraisovi, zda bude v rallye pokračovat. Kvůli policejnímu vyšetřování okolností nehody totiž dosavadní lídr kategorie na startu chyběl.

"Nemám chuť závodit. Pro nás piloty je to strašně nepříjemná věc a znám svého Jardu, že ani nebude mít chuť pokračovat dál v závodění," řekl Valtr, jehož stejnojmenný syn je Lopraisovým navigátorem. "Osobně bych dnešní etapu anuloval pro kamiony, aby kluci měli možnost se rozhodnout, zda se do závodu vrátí nebo ne," uvedl pilot týmu Tatra Buggyra ZM Racing.

K neštěstí došlo v okamžiku, kdy byl devětašedesátiletý italský fanoušek skrytý za dunou a posádka jej neviděla, což dokázaly i záběry z kamer v kamionu. Fanoušek zraněním podlehl při transportu záchranářským vrtulníkem do nemocnice. Valtr si je stoprocentně jistý, že by Loprais okamžitě zastavil, kdyby věděl, že do diváka narazil. O nehodě ale neměl tušení ani večer v bivaku po příjezdu z 9. etapy.

"Strašně mě to mrzí a je mi líto, že tento pán přišel o život, ale je to nezodpovědnost. Vidím to dnes a denně z kabiny. Přede mnou uskakují lidi, jsou schovaní za dunama, stojí na dunách a neuvědomují si, že já kolikrát nejsem schopen auto v písku ani řídit. Když zatočím volantem, tak trvá pět metrů, než auto zatočí," uvedl Valtr a dodal, že z kamionu není vidět ani na strany. "Když chci někoho na silnici předjet, tak mi musí mechanik říct, že tam nikdo není," podotkl.

Přestože je zabezpečení tratí v rozlehlých částech Saúdské Arábie složité, je potřeba situaci podlé šéfa týmu Orion Moto Racing Group Ervína Krajčoviče řešit. "Určitě je (oproti minulosti) víc lidí podél trati, jak zahraničních fanoušků, tak místních. Je to na jednu stranu skvělé, atmosféra je čím dál lepší. Je ale potřeba řešit, jestli jich není až moc nebo jak to kontrolovat," řekl Krajčovič, jehož tým do rallye nasazuje motocyklové jezdce v čele s Martinem Michkem.

Rizikových momentů na trati v souvislosti s diváky zažil letos sám hodně. "Byli jsme svědky, že tu organizátoři místní lidi také rozháněli do jedné lokace, aby byli více pod kontrolou. Stoupnout si pod duny je ale svým způsobem hloupost, na druhou stranu mohli být domluvení mezi sebou s kamarády, že si dají vědět, až někdo pojede. Mohla selhat komunikace," uvažoval Krajčovič a stejně jako Valtr si přál, aby už k další podobné nehodě nedošlo.