Divadlo pod Palmovkou vzpomene na Skopečka

Praha - Pražské Divadlo pod Palmovkou vzpomene na svého dlouholetého člena Jana Skopečka, který by se dnes dožil 95 let. Pietní místo pro veřejnost bude ve vstupu do divadla, kde lidé budou moci napsat pro herce, který zemřel letos v červenci, vzkaz do vzpomínkové knihy. Následující týden bude kniha k dispozici ve foyer divadla.

"Bylo nám nesmírně líto, když jsme se v červenci dozvěděli o smrti předního českého herce a jednoho ze zakladatelů Divadla pod Palmovkou Jana Skopečka. Vzhledem k tomu, že v létě je divadlo zavřené, neměli jsme možnost zrealizovat pietní akci dříve," uvedl ředitel divadla Michal Lang. Zároveň pozval do divadla všechny, kteří mají na herce nějaké vzpomínky, aby se o ně podělili. Na místě budou k vidění také fotografie z divadelních rolí, ve kterých se Skopeček v Divadle pod Palmovkou objevil.

Litoměřický rodák ztvárnil za svou kariéru přes 290 divadelních rolí. Po válce nastoupil do Městského divadla mladých v Brně, po půl roce však odešel do Hanáckého divadla v Přerově. V roce 1946 se stal členem Horáckého divadla v Jihlavě, kde byl dva roky. V roce 1948 přešel do vznikajícího Městského oblastního divadla Žižkov (dnes Divadlo pod Palmovkou), kterému zůstal s výjimkou základní vojenské služby věrný do konce aktivní herecké kariéry.

K jeho rolím patřil třeba Cyrano, Kalbl v Schillerových Úkladech a lásce, Bláha ve Stroupežnického Našich furiantech, Peachum v Brechtově a Weillově Krejcarové opeře nebo Julian Marx v Allenových Výstřelech na Broadwayi. Skopeček také účinkoval ve Strašnickém divadle v inscenaci Körnerova Údolí včel a hrál v Divadle Archa v inscenaci Havlova Odcházení.

Ztvárnil také přes 120 filmových a televizních rolí. Herec a velký fanoušek fotbalové Slavie se objevil ve filmech Dobrý voják Švejk, Vyšší princip, Kdo chce zabít Jessii?, Tři chlapi na cestách, Marečku, podejte mi pero, Dobří holubi se vracejí, Bobule nebo Vrásky z lásky. Diváci jej mohli také vidět v pohádkách S čerty nejsou žerty, Císař a tambor nebo Peklo s princeznou, hrál i v televizních seriálech Pan Tau, Byl jednou jeden dům, Návštěvníci, Vlak dětství a naděje, Život na zámku nebo Hospoda. V roce 2017 obdržel Medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění.