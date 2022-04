Divadlo Pardubice uvedlo černou komedii z prostředí vysoké politiky Mimo záznam

Pardubice - Východočeské divadlo Pardubice v sobotu uvedlo premiéru černé komedie z prostředí vysoké politiky Mimo záznam. Hru pro pardubický soubor napsal Petr Abraham, což je pseudonym kmenového režiséra divadla Petra Novotného. Sám autor komedii se souborem divadla i nastudoval.

Situační komedie čerpá z předvolebních tahanic a čachrů nejen v českých zemích. Děj má dvě souběžné linie ve dvou prostředích, která má divák stále před očima. V hodinovém hotelu pro takzvané VIP hosty kdesi v Krkonoších tráví ilegální líbánky ženatý předseda vlivné politické strany s šéfkou svých poradců. V salonku hotelu v Hradci Králové pak kují předvolební pikle jejich protivníci a bujaře se k tomu posilňují alkoholem.

Prvotním impulzem pro napsání hry z prostředí politiky bylo pro autora rozhořčení z toho, co denně četl v novinách a slyšel ve zprávách. "Narodilo se to z čistého naštvání, vzteku. Postupně ale ve mně narůstala chuť se tomu chechtat, protože jinak jsem byl jen bezmocným človíčkem, který nadává doma v obýváku a neví, co s tím. Když jsem začal psát dialogy a těm lidem, co jsou v politice nahoře, jsem se mohl smát, uvolňoval jsem se a cítil se svobodnější," uvedl Novotný.

Hra podle něj pojednává o smyšlené politické straně, která se ale pohybuje v konkrétních reáliích. "Mluví se o českých politicích, o situacích, které z české politické scény dobře známe, jako by ta strana skutečně existovala. Ale postavy na jevišti jsou jakýmsi souhrnem toho, co si z politiky vybavuji, co mě bavilo, co mě zlobilo," řekl autor a režisér hry. Dodal, že jeho ambicí nebylo popsat ve hře konkrétní politiky.

V hlavních rolích se představili Ladislav Špiner jako předseda strany Boban, Petra Janečková jako šéfka poradců paní Magda a Jindra Janoušková jako čestná předsedkyně strany Baba Jaga. Dále Martin Mejzlík ztvárnil prvního místopředsedu strany Hajzla, Tomáš Lněnička krajského předsedu strany Burana či Romana Chvalová předsedkyni poslaneckého klubu Posvátnou Krávu.

Autorem scény byl Ivo Žídek a kostýmů Roman Šolc. Dramaturgii představení města Jana Uherová.