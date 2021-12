Divadlo Kalich už plánuje hraní na letní scéně pod Žižkovskou televizní věží

Praha - Divadlo Kalich plánuje uspořádat příští rok v létě opět přehlídku inscenací, koncertů či talk show pod širým nebem na Žižkově. Čtvrtý ročník Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží odstartuje 28. června, nabídne čtyři novinky a oblíbené tituly. Naplánováno je téměř 60 představení a diváci se mohou těšit na hosty, jako jsou například Iva Janžurová, Jiří Bartoška, Dagmar Pecková, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Petr Rychlý, Carmen Mayerová, Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer, Tereza Kostková a další.

Zástupci Divadla Kalich dnes o svých plánech na letní sezonu informovali novináře. Na programu se bude podílet také Komorní divadlo Kalich a Divadlo Palace a divákům nabídnou tituly jako Saturnin, Caveman, Můžem i s mužem, Dva nahatý chlapi, Carmen Y Carmen, Hrdý Budžes či jevištní talk show Jana Krause. Své koncerty odehrají Jarek Nohavica, Tomáš Klus, Ondřej Havelka s Melody Makers či 4TET a sobotní dopoledne budou patřit pohádkám.

"Za dva uplynulé covidové ročníky jsme si zvykli, že letní venkovní divadelní produkce představují pro diváky větší jistotu než kamenná divadla, sešněrovaná často se měnícími nařízeními," řekl producent Michal Kocourek.

Zahajovací premiérou čtvrtého ročníku Prima Hvězdného léta bude francouzská komedie z prezidentské pracovny S pravdou ven s Petrem Rychlým v hlavní roli, jeho hereckým partnerem bude Luboš Veselý. Pro společnou inscenaci Jany Paulové a Václava Vydry našli pořadatelé text v podobě komedie Nikdy není pozdě, v níž se představí v šesti rolích.

Třetí novinkou v programu bude hořká komedie Na útěku, v níž se představí Carmen Mayerová se svou dcerou Terezou Kostkovou. "Je tisíc důvodů, proč se dá přijít do divadla. Na tuhle hru se dá přijít i prostě jen proto, že se dobře zasmějete. Aktuální na ní shledávám to, že i když se potkají dva lidé nebo skupiny dramaticky odlišných názorů, lidský bonus je, že se u toho dá najít cesta lásky a porozumění, které by na začátku člověk nečekal," řekla Kostková.

Na letní scénu se vrátí slavné představení Petra Čtvrtníčka a Jiřího Lábuse Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? "S oběma protagonisty jsme se shodli, že současnost přináší nové podněty, o které bude radost původní text aktualizovat, a že je na čase Ivánka vrátit na jeviště," řekl Kocourek. Představení vzniklo jako reakce na odposlechy fotbalových funkcionářů z roku 2005. Bezmála 80 minut "intenzivní oslavy českého jazyka" diváky seznámí s tím, komu volal fotbalový funkcionář Miroslav Pelta a co chtěl, proč si hráči dělají na hlavách komedie, co jsou "takový ty notičky" a komu je potřeba šáhnout na švába.

"Je to 76. repríza, zasahovat do toho jako autor mohu, ale ono se vždycky něco přihodí, u nás, ve světě, na ligových hřištích... uvidíme, co přinese léto," řekl Čtvrtníček k tomu, zda budou text k obnovené premiéře aktualizovat.

Pelta byl letos v listopadu nepravomocně odsouzen odsouzen k šesti letům nepodmíněného trestu, pěti letům zákazu činnosti ve statutárních orgánech korporací a pětimilionovému peněžitému trestu.