Divadlo Járy Cimrmana stále uvádí všech 15 her Svěráka a Smoljaka

Ilustrační foto - Slavnostní představení Psaní do nebe aneb 50 let Divadla Járy Cimrmana se konalo 4. října 2022 v Praze. Na snímku zleva jsou Jan Hraběta, Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Na programu pražského Divadla Járy Cimrmana je stále všech 15 her Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, jako spoluautor je uváděn také fiktivní český vynálezce, filozof a dramatik Jára Cimrman. Od uvedení nejstarší hry Akt, ve které je spoluautorem přednášky Jiří Šebánek, uplyne 4. října 55 let. "S Láďou (Smoljakem) jsme si řekli, že budeme hru hrát, a až na ni přestanou lidi chodit, tak napíšeme novou, jako to dělali Jiří Voskovec a Jan Werich. Jenže oni diváci nepřestali chodit nikdy, takže jsme psali další a další," řekl Svěrák v rozhovoru s ČTK.

Ke hře, která byla pro celovečerní představení krátká, přidali herci ještě přednášku o autorovi Cimrmanovi, která se posléze stala pevnou součástí všech představení. Herci se tak stylizovali do odborníků, kteří interpretují dílo "mistra" jako součást své vědecké práce.

Výročí letos oslavila také hra Lijavec, která měla premiéru před 40 lety 22. ledna 1982. V historii Divadla Járy Cimrmana patřila v době komunistické cenzury k těm nejproblematičtějším. Svého času byla dokonce zakázaná.

"Je to zvláštní hra v tom, že jsme si se Smoljakem řekli, že budeme odvážnější a zkusíme se vysmát tajné policii. Domnívali jsme se, že je to nenapadnutelné, protože řeč je o policii rakouského mocnářství, ale oni ten výpad bohužel poznali. A jejich zvědové hlásili, jak o tom vím ze spisu s krycím názvem Sprcha, že je to evidentně protistátní," uvedl Svěrák.

V případě hry Lijavec také zapracovala náhoda, když postavě tajného policisty dal Svěrák jméno Pihrt podle svého neoblíbeného doktora, ale nevěděl, že oblast kultury měl v StB na starosti člověk jménem Pichrt. "Takže si mysleli, že je to narážka přímo na něj. Proto byla ta hra několik let u ledu. Zajímavé je, že i když pominuly doby tajné policie a strachu z ní, hra je pořád živá a je k smíchu," sdělil Svěrák.

Poslední divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana je České nebe s podtitulem Cimrmanův dramatický kšaft, která měla premiéru 28. října 2008. "Po patnácté hře jsme si řekli, že to ukončíme, protože každá pohádka má mít svůj konec. A Láďa (Smoljak) už také cítil, že se jeho dny krátí, a říkal, že to bude taková naše závěť," uvedl Svěrák.

Spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, režisér, scenárista a herec Smoljak podlehl 6. června 2010 v boji s rakovinou. Také proto Svěrák prohlašuje, že další nová hra nevznikne. "Těch patnáct úplně stačí. Když se vracíme k těm starším, musíme dělat 'oprašovací' zkoušky, naše mozky už nejsou tak pevné, jak bývaly. Ale máme výhodu oproti jiným hercům, že večer hrajeme, ale přes den nic nezkoušíme," konstatoval.

V měnícím se spíše nehereckém obsazení Divadla Járy Cimrmana jsou v současné době čtyři profesionální herci - Vojta Kotek, Josef Čepelka, Ondřej Vetchý a Miroslav Táborský. "Všichni to jsou inteligentní herci, kteří pochopili, že by neměli vynikat, ale měli by mezi nás zapadnout," podotkl Svěrák.

Hry o Cimrmanovi se staly notoricky známé a řada citátů z nich zlidověla. V 80. letech pronikl Cimrman i do filmu, jde o snímky Jára Cimrman ležící, spící, Rozpuštěný a vypuštěný Nejistá sezóna. O protagonistech Divadla Járy Cimrmana vzniklo i několik knih. Naposledy minulý měsíc vyšla publikace Přes Zábradlí k Cimrmanům. Na jejích stránkách ožívají vzpomínky a historky dlouholetého člena divadla Jana Hraběty.