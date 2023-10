Divadlo Feste hraje o sexuálním násilí v prázdném domě, diváci dostanou čelovky

Brno - V prázdném panelovém domě na sídlišti v brněnské čtvrti Juliánov připravuje brněnské Divadlo Feste novou inscenaci věnovanou problematice sexuálního násilí. Jednotlivé scény se odehrávají v prázdných chodbách i vystěhovaných bytech. Syrové téma se tak potkává s prostředím, které vyvolává tíseň svou opuštěností, ale i pocit domácké intimity. V jednotlivých bytech totiž leccos zbylo po jejich původních obyvatelích. Inscenace nazvaná "Nemyslel jsem si" má premiéru v neděli.

Protože je dům odpojený od elektřiny, dostanou diváci při vstupu do budovy čelové svítilny. Hlavním důvodem je bezpečnost. Svítilny jsou ale zároveň prostředek, který dává publiku možnost ovlivnit výsledný divadelní tvar. "Tím, že někam vrhá světlo - a někam nevrhá. Je to vlastně taková cesta za poznáním. Připomíná to trochu naše putování tématem, kdy prostě někam jsme světlo vrhli, někam ne," řekl dnes ČTK režisér Jiří Honzírek.

Panelák v Krásného ulici, který zvenku díky tepelné izolaci vypadá jako každý jiný dům ve čtvrti, je vystěhovaný kvůli problémům se statikou. Ve stěnách se objevily praskliny, způsobené pravděpodobně pohybem nestabilního podloží. Městská část Brno-Židenice usiluje o opravu domu.

"Jsme divadlo, které docela rádo putuje po nějakých zajímavých lokalitách a prostorách. A zároveň jsme se rozhodli zabývat tématem sexuálního násilí. A během rešerší a průzkumu jsme zjistili, že velká většina těch kriminálních činů se odehrává doma a že pachatelem je člověk, kterého oběť dobře zná," uvedl Honzírek. Opuštěný dům a prázdné byty tak vytvářejí vhodnou kulisu.

Při práci na scénáři byli divadelníci ve spojení s neziskovou organizací Spondea, která pomáhá obětem domácího násilí. Část hry tak odráží konkrétní zkušenosti z praxe. Další část pak vznikla na základě kolektivních rozhovorů mužů, kteří museli překonat různé stereotypy a narážet na bolestná či nepříjemná témata.

"Zjistili jsme, že většinu věcí prostě netušíme a že můžeme akorát zobrazovat to, čeho jsme sami schopní si všímat nebo o čem si myslíme, že to není v pořádku," uvedl herec Jan Jedlinský. S kolegy si museli dávat pozor na to, aby nesklouzli k "mužskému vysvětlování" a k pocitu, že všemu rozumějí.

Pod scénářem je podepsaná Katarína K. Koišová s režisérem Honzírkem a kolektivem herců. Kromě Jedlinského účinkují Petr Bláha a Jakub Zelinka, jako průvodkyně domem se na představení podílí Martina Tomanová. Po nedělní premiéře následuje nejbližší repríza 24. října. Představení jsou určena pro 15 diváků.