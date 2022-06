Divadlo bratří Formanů uvede festival Arena se zahraničními divadly

Praha - Open air festival Divadla bratří Formanů se uskuteční od 21. června do 2. července v Praze na smíchovské náplavce. Pátý ročník festivalu s názvem Arena uvede opět zahraniční novocirkusové soubory, novinkou jsou víkendové divadelní pohádky pro nejmenší. Chybět nebudou ani umělecké dílny, hudební program či speciální den ukrajinských umělců, sdělila ČTK za pořadatele Dana Favaro.

Letošní hlavní program nabízí sedm představení, mezi nimi nové počiny od souborů Rasposo a Cirkus Ronaldo, autorskou one-man show člena populárního souboru Cirque Trottola s živým překladem Petra Formana přímo na jevišti či velkolepou venkovní show od francouzských Les P´tits Bras s lákavou vzdušnou akrobacií.

V parku na Hořejším nábřeží uvítá diváky francouzský soubor Rasposo s představením Oraison plným akrobatů, létajících nožů a s tajemným bílým klaunem. Hned vedle rozloží stan belgický Cirkus Ronaldo s novým představením o střetu cirkusových generací Sono io?. Pod širým nebem budou létat artisté ze souboru Les P’tits Bras v představení o životě v zákulisí Bruits de Coulisses.

Přímo na nábřeží přistane kosmonaut Juri se svou malou kosmickou lodí. Na lodi Tajemství se na pár večerů usadí Bonaventure Gacon, jeden z členů souboru Cirque Trottola, s autorským představením Par le Boudu. Vystřídají jej Arman Kupelyan se svým Playground of the Unconscious Self a Antonie Formanová a Cécile Da Costa v představení Nothing else, Mothers.

"Festival Arena je od počátku spojen s vodou, konkrétně s řekou Vltavou. A letos mi ještě více asociuje spojení klidného přístavu v neklidné době," říká k festivalu Petr Forman, jeho umělecký ředitel. "Divákům nabídneme největší výběr souborů ze všech uplynulých ročníků. Zároveň jsem rád, že účast přijali i ukrajinští umělci a skrze jejich představení můžeme nahlédnout i do jejich kultury," doplnil.

Arena je festival divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby. Cílem festivalu je vytvořit další prostor v centru Prahy, který mohou návštěvníci využít ke kulturním zážitkům i k relaxaci. Festival se neopírá pouze o jeden žánr. Vedle nového cirkusu si dává za cíl představit i jiné formy divadla, které odpovídají posunu doby a vzniku nových médií, potřebám tvůrců mladé generace i nárokům publika.