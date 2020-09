Divadla mění program či přesouvají inscenace

Praha - Pražská divadla kvůli onemocněním covidem-19 mění programy, některá dočasně nehrají. Jiná kvůli menšímu zájmu diváků nabízejí slevy či možnost vidět dlouho vyprodané inscenace. V Národním divadle je třeba možnost získat vstupenky na léta vyprodanou inscenaci Audience u královny, Divadlo pod Palmovkou zase nabízí na některé večery poloviční slevu. Divadla také omezují stýkání se lidí navzájem mimo hlediště, vypouštějí třeba přestávky nebo jich dělají menší počet.

Žižkovské Divadlo Járy Cimrmana na sociálních sítích uvedlo, že od 23. září do 1. října včetně z důvodu nemoci související s pandemií koronaviru nehraje. "Ani Divadlu Járy Cimrmana se tato situace nevyhnula, takže musíme do karantény," řekl dnes ČTK za Divadelní agenturu ECHO Vojta Kotek. Představení Posel z Liptákova, Lijavec, Vražda v salónním coupé, Blaník a Afrika jsou buď přeložena nebo zrušena. Vstupenky lze vracet do 15. října. Vedení divadla již dříve oznámilo, že od 16. září jsou v karanténě zaměstnanci kanceláře divadla, představení se však nerušila.

Městská divadla pražská jako kompenzaci za zrušená jarní představení nasadila v září v několika termínech muzikál Lazarus. A vůbec poprvé se stalo, že vstupenky nebyly vykoupené hned po zahájení předprodeje. Diváci mohou zhlédnout poslední dílo Davida Bowieho, komorní muzikál o samotě, naději a potřebě návratu, plný hitů této mimořádné hudební osobnosti. Divadla ABC a Rokoko, která spadají pod MDP, přesouvají kvůli koronaviru a opatřením s ním spojeným některá představení na pozdější termín, informace jsou na webu.

Národní divadlo kvůli zdravotním indispozicím v souboru namísto druhé premiéry inscenace Stát jsem já uvede v sobotu reprízu hry Audience u královny s Ivou Janžurovou. Na inscenaci se vztahuje čtyřicetiprocentní sleva, kterou ND do 30. září poskytuje, uvedlo ND na facebooku. Později první česká scéna doplnila, že z důvodů prevence šíření koronaviru a velké účasti sborových zpěváků nahrazuje představení Libuše, které se mělo konat 28. září, slavnostním koncertem s výběrem známých operních čísel.