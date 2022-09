Divadla mají méně premiér, pomáhají ukrajinským tvůrcům

Praha - Divadelní scény vstoupily do třetí sezony, která je jiná než dříve. Po dvou letech poznamenaných pandemií je začátek té současné ve znamení úspor. Do nich se projeví kromě růstu cen energií i pokračování nejistoty publika, které se nepouští do nakupování vstupenek předem. Divadla sice oznámila své dramaturgické plány, mnohde je ale méně premiér, než bylo zvykem. Momentem společným mnoha divadlům je i podpora umělců z Ukrajiny, kteří tvoří spolu s českými divadelníky.

Městská divadla pražská (MDP) zahájila na jaře program Imagine UA, který v nové sezoně nabídne performance i celovečerní inscenaci, ukrajinští dramatici také píšou pro MDP texty inspirované současnou situací v jejich zemi. V polovině října bude mít premiéru inscenace Nezlamni/Deník z Ukrajiny, kterou připravili ukrajinští studenti.

Zatímco dvě minulé sezony ovlivněné covidovým přetlakem se počet premiér v MDP blížil vždy dvěma desítkám, na tu současnou scéna připravila premiér devět. V listopadu to bude klasická francouzská situační komedie Pupek Paříže v pojetí dramatika a režiséra Davida Drábka. Na jaře uvede v ABC režisér a umělecký šéf divadla Michal Dočekal Čapkovu Bílou nemoc, která se na pražské jeviště vrátí po 40 letech. David Jařab představí v únoru v Rokoku svou autorskou inscenaci Čurda, hrdina jedné prohry. Ta se dotkne osudu československého vojáka a konfidenta gestapa Karla Čurdy.

Ke spolupráci s ukrajinskými tvůrci se již zářijovou premiérou přihlásil soubor Depresivní děti touží po penězích, který uvedl aktualizovanou podobu známé antické tragédie Trójanky slavného starořeckého dramatika Euripida. Do hrdinek trojské války se převtělily ukrajinské herečky, které nalezly v České republice svůj dočasný domov.

Nový titul na aktuální společenské téma v režii tvůrce z Ukrajiny plánuje v současné sezoně uvést i Švandovo divadlo. První premiérou smíchovské scény bude už v sobotu nová hra jejího uměleckého šéfa Martina Františáka Srpnové světlo. Poetický příběh lásky s prvky thrilleru o milostném čtyřúhelníku lidí žijících v drsné přírodě sám autor režíruje. O měsíc později uvede Švandovo divadlo Kabaret Winton. Téma záchrany židovských dětí Nicholasem Wintonem zpracoval Františák se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou do kabaretního žánru se zpěvem, tancem, stepem i živou hudbou na scéně.

V pátek zahájí sezonu vršovické divadlo MANA, v české premiéře diváci uvidí hru Slyšel jsem sovu zavolat své jméno v hlavní roli s Jitkou Smutnou. Příběh srovnává dva světy, město a venkov. Vypráví o hledání štěstí, o svobodě, o zániku jedné civilizace ve prospěch druhé a také o lásce. Hra je adaptací knihy kanadské spisovatelky Margaret Cravenové, která se v 60. letech stala bestsellerem.

Méně premiér než loni připravil také Činoherní klub, v nadcházející sezoně budou tři. První bude začátkem prosince hra slovenské dramatičky Zuzy Ferenczové v režii Ondřeje Sokola Babyboom z prostředí porodnice o Vánocích. Další novinkou bude hra Konsent britské dramatičky Niny Raineové v režii Šimona Dominika a titul 2:22 – Duchařský příběh Dannyho Robinse v režii Braňa Holička. Všechny tři inscenace jsou zasazeny do dnešního světa a přinášejí situace, ve kterých diváci, kteří je zhlédnou, možná byli, jsou, budou, nebo by mohli být, uvádí vedení divadla.

Divadlo v Řeznické plánuje na 5. října českou premiéru inscenace Marka St. Germaina Show Dr. Ruth. V režii Radima Špačka se v hlavní roli představí Kateřina Macháčková. Životopisná divadelní hra vypráví o Karole Ruth Siegelové, ženě, která přežila holokaust a stala se nejslavnější americkou sexuální terapeutkou.

Scéna se podobně jako další potýká se zvýšenými náklady na provoz a s prosbou o finanční pomoc se obrátila přímo na diváky. "Podpořte, prosím, naši divadelní činnost a vznik nových inscenací. Toto malé divadlo v centru Prahy si zaslouží pokračovat ve své tvorbě a vítat nové a nové diváky," uvedlo Divadlo v Řeznické na svém facebooku.