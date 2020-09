Divadla chystají podzim plný premiér, které odsunul koronavirus

Praha - Divadla dnes zahajují novou sezonu po divadelních prázdninách, které byly pro mnohé nechtěně delší než obvykle. Pandemie koronaviru způsobila předčasné ukončení sezony minulé, a i když se některé soubory s rozvolňováním opatření v květnu před diváky vrátily, málokde uvedly plánované premiéry. Těmi by měl být nabitý začátek nové sezony, v divadlech však nadále platí různá omezení. Sbor Opery Národního divadla (ND) je od pondělí kvůli nákaze mezi svými členy v karanténě.

Pro divadla aktuálně platí, že maximální počet lidí ve vnitřním prostoru je 500, pokud je možné vytvořit oddělené sektory, tak až pětkrát tolik. Pokud je v divadle více než 100 lidí, musejí mít diváci roušky. V pondělí večer ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že ode dneška bude možné v prostorech s kapacitou nad 1000 lidí využít zbytek míst z poloviny. Takových divadel ale v Česku moc není, Státní opera má kapacitu 1041 míst, historická budova ND má 986 míst. Hudební divadlo Karlín snížilo po rekonstrukci kvůli pohodlí diváků počet míst na 921.

Pro začínající sezonu ND plánuje 19 premiér včetně těch, které kvůli epidemii muselo přesunout z minulé sezony. Tu novou zahájilo ND 30. srpna koncertem ve Státní opeře s názvem Musica non grata; Státní opera má vlastní sbor, takže ji situace s nákazou nezasáhla. Opera ND má v plánu na začínající sezonu osm premiér doplněných koncerty. Balet přinese tři premiéry, devět titulů a projekt Dance Laboratory. První premiérou bude 12. listopadu inscenace s názvem Phoenix.

Činohra má v plánu také osm premiér, sezonu zahájí 8. září českou premiérou hry francouzského dramatika Vincenta Macaignea Stát jsem já v režii Jana Mikuláška. Z minulé sezony přechází v režii a dramatizaci šéfa činohry Daniela Špinara i Dostojevského Idiot. Posledním dluhem je česká premiéra hry Katji Brunnerové Duchové jsou taky jenom lidi, která se zabývá stárnutím a osamělostí.

Městská divadla pražská na třech svých scénách plánovala jen v září uvést sedm premiér, v celé nadcházející sezoně pak celkem 20 nových titulů. Ze dvou premiér, které se měly v září odehrát v Divadle Rokoko, ale byla ze zdravotních důvodů zrušena 5. září premiéra titulu Posedlost podle scénáře Luchina Viscontiho na motivy románu Pošťák zvoní vždycky dvakrát. Divadlo ABC nabídne v září tři premiéry a sezonu zahájí 4. září divadelní adaptací románové epopeje Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír. Žádnou plánovanou inscenaci divadlo jinak nezrušilo a nucenou přestávku na jaře využilo k technickým úpravám a investicím do svých scén.

Divadlo na Vinohradech v září uvede dvě premiéry, první bude na Studiové scéně 9. září inscenace Pěnkava s loutnou podle textu Antonína Přidala, která měla původně být uvedena 29. května. O dva dny později divadlo uvede premiéru inscenace Český román na základě textu Olgy Scheinpflugové přeloženou z 20. března. Již 9. září se bude konat benefiční představení této inscenace pro zdravotnický personál, zaměstnance dopravních podniků a pečovatele v domovech pro seniory jako poděkování za jejich práci v době koronavirové krize. Na říjen pak je naplánovaná premiéra hry Balada pro banditu.