Divadelníci nesouhlasí s rychlostí postupu rozvolňování v kultuře

Praha - Zástupci některých kulturních organizací píší v otevřeném dopise ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO), že nesouhlasí s postupem rozvolňování kultury. Odvolávají se na plán postupného uvolňování restrikcí v kultuře, který vzešel z jednání zástupců kultury s hygieniky a ministerstvem kultury a který schválila vláda. "Měl se řídit jasnými pravidly, ale nyní je ohýbán tak, že toto jednání u nás vzbuzuje obavy z Vašich dalších kroků," uvedli dnes v dopise, který má ČTK k dispozici.

"Je naprosto nepřípustné, abyste nadále s kulturním sektorem zacházeli jako s oblastí, která je zásadně nebezpečná. Každý takový krok podlamuje důvěru obyvatel a nám velmi komplikuje návrat k normálnímu fungování," konstatují v dopise za prezidium Českého střediska Mezinárodního divadelního institutu (ITI) Yvona Kreuzmannová, Marta Smolíková, Adriana Světlíková a Jakub Vedral.

Vláda v pondělí zvýšila maximální počet účastníků kulturních akcí na 1000 osob uvnitř a 2000 osob venku. Podle zmíněného balíčku na obnovení kulturního života, který vláda schválila 10. května, se ale tato čísla vztahovala už na incidenci 75 nových nákaz na 100.000 lidí. V tomto týdnu se incidence dostala pod 25 nákaz na 100.000 lidí. Balíček měl šest stupňů a naznačoval rozvolňování podle klesající incidence až do září.

Autoři dopisu Vojtěchovi, který zaslali mimo jiné i ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO), požadují okamžitý přechod do stupně pět zmíněné tabulky, který je podmíněný incidencí 50/100.000. K dnešnímu dni je v Česku incidence 20/100.000.

Do 1. července by měla podle divadelníků kultura přejít do šestého stupně tabulky, který je podmíněn incidencí 25/100.000, pokud se situace nezhorší. Chtějí také stanovit pevné datum nebo parametry, kdy bude možné obnovit běžný provoz a požadují okamžité sjednocení způsobu kontroly testů. "Pokud jste se rozhodli, že do gastronomických zařízení je zodpovědnost za dodržování pravidel na straně zákazníka, musí platit to samé i v kultuře," uvedli.

Vojtěch v pondělí řekl, že se sjednotí způsob testování, tedy že pro všechny oblasti činností se lidé budou moci prokazovat negativním výsledkem ze všech používaných testů.

"Po celou dobu pandemie jsme byli trpěliví a dodržovali všechna vládní opatření. Nesouměrnost podmínek, která však na nás klade vyšší nároky, je opravdu alarmující a neradi bychom i my postupovali soudní cestou," uvedli divadelníci ve společném prohlášení.