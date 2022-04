Divadelní recitál k 80. narozeninám Marty Kubišové bude mít premiéru 9. června

Praha - Premiéra divadelního recitálu k listopadovým 80. narozeninám Marty Kubišové se uskuteční 9. června na Letní scéně Musea Kampa v Praze. Druhá premiéra je v plánu 12. června. Zkoušky představení Marta se s režisérkou Adélou Laštovkovou Stodolovou naplno rozběhly v polovině března. V titulní roli budou alternovat Hana Holišová a Berenika Kohoutová. Novináře o tom dnes informovala scenáristka a producentka Daniela Sodomová. Kubišová dala tvůrcům ke zpracování svého životního příběhu svolení.

"S příběhem Marty Kubišové jsem strávila mnoho času a její písně byly krásným studijním materiálem k historickým událostem, které mne vrátily do nesvobody a nelidskosti tehdejší doby. Vůbec jsem si neuměla představit, že se jednoho dne vzbudím a budu jim tolik rozumět v kontextu událostí dnešních dní. Myslím, že je to to nejpodstatnější, co jsem zatím napsala a taky je pro nás tvůrce moc důležité, aby toto představení vidělo co nejvíce lidí," uvedla Sodomová.

V rolích Heleny Vondráčkové se představí Sára Sandeva a Zuzana Stavná, jako Vašek Neckář se představí Jan Cina a Denis Šafařík. V inscenaci inspirované životním příběhem Kubišové živě zazní mnoho jejích hitů včetně ikonické Modlitby pro Martu z roku 1968. V jedné kapele se na jevišti sejdou herci, kteří jsou zároveň i muzikanti. Jsou mezi nimi například Václav Kopta, Igor Orozovič, Vojtěch Havelka, Pavel Neškudla, Daniel Šváb, Rozálie Havelková, Anežka Hessová, Jan Meduna či Petr Stach.

Kapelníkem, skladatelem a autorem aranží v divadelním recitálu Marta je Petr Zeman. "Moje úloha v tomto krásném projektu je, mimo skládání několika scénických skladeb, hlavně aranžování originálních písní paní Kubišové pro živou kapelu. Jde mi především o to, aby skladby, původně napsané pro velké orchestry, zněly v plné kráse a síle i v našem redukovaném obsazení o osmi lidech," řekl.

Více informací se nachází na www.letniscenamuseakampa.cz.

Marta Kubišová byla jednou z hvězd československé hudební scény 60. let. Anketu o nejpopulárnější zpěvačku Zlatý slavík vyhrála třikrát (1966, 1968 a 1969) a získala také zlatou Bratislavskou lyru 1968. Vystoupila mimo jiné v pařížské Olympii, v Cannes na festivalu MIDEM a zahrála si ve filmu svého budoucího manžela Jana Němce Mučedníci lásky nebo v seriálu Píseň pro Rudolfa III. ve kterém zazněla také Modlitba pro Martu. Za normalizace byla Kubišová postihována komunistickým režimem. Někdejší mluvčí Charty 77 se mohla vrátit k vystupování až téměř po dvaceti letech v listopadu 1989. Poslední studiové album s názvem Soul vydala před šesti lety. Před pěti lety 1. listopadu v den svých 75. narozenin ukončila pěveckou kariéru.