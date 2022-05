Divadelní komedií roku je kabaret Semafor z Liberce, géniem smíchu Bohdalová

Pardubice - Divadelní komedií roku 2021 se na Grand Festivalu smíchu v Pardubicích stalo představení Semafor libereckého Divadla F. X. Šaldy. Liberecké divadlo si za něj odneslo i cenu odborné poroty a diváků, v soutěži vítězilo opakovaně i v minulých ročnících. O jednu cenu víc v součtu získalo představení Ošklivec Činoherního klubu Praha. Festival také uděluje cenu génia smíchu, za celoživotní mistrovství a přínos komediálnímu žánru ji dostala herečka Jiřina Bohdalová.

"Letošní soutěžní výběr zahrnoval komedie z minulé i předminulé sezony, protože jsme chtěli obsáhnout oba složité covidové roky," řekla dramaturgyně festivalu Jana Uherová.

Dej revuálního kabaretu Semafor se známými písněmi Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra je zasazený do Prahy 60. let 20. století a je poctou divadlu Semafor a jeho tvůrcům. Semafor vznikl v roce 1959 a zcela se vymykal tehdejší tvorbě. Soubor diváci vnímali jako místo svobody a představení mívala plno. Slavné evergreeny Suchého a Šlitra jsou v liberecké revue propojené příběhem klaunů, kteří diváky provázejí dobou od vzniku Semaforu až do Šlitrovy smrti v roce 1969. Autory scénáře jsou dramaturg Jiří Janků a režisér inscenace Šimon Dominik.

Liberecké divadlo má na festivalu úspěch, odbornou porotu zaujalo například představení Poprask na laguně, které se stalo komedií roku 2016. Letos liberecké divadlo obdrželo kromě ceny za Komedii roku i Cenu odborné poroty a cenu Komedie diváků, obojí za revue Semafor.

O jednu cenu víc v součtu získalo představení Ošklivec, které přivezl Činoherní klub Praha. Porota mu udělila cenu za režii, nejlepší herecký ženský a mužský výkon. Komedie se také nejvíc líbila studentské porotě. Roli Letteho hrál Vojtěch Kotek, jeho ženu Fanny ztvárnila Marta Dancingerová. Hru režíroval Braňo Holiček. Protagonista je vědec. S novým objevem, který vyvinul, ale nepojede na mezinárodní kongres. Neví proč, nikdo mu dosud neřekl, že je ošklivý. Hru napsal německý prozaik Marius von Mayenburg. Satirická komedie je o společnosti, která vyznává mládí, krásu, vědu, pokrok, ale také možná ztrácí jedinečnost a nakonec i vlastní identitu.

Festival tradičně uvedl sedm soutěžních inscenací. Kromě Semaforu a Ošklivce to byla detektivní komedie Prokletí nefritového škorpiona Slováckého divadla Uherské Hradiště, komedie Americký bizon ústeckého Činoherního studia, muzikálová komedie Městského divadla Brno První rande, komedie Bez roucha pražského Divadla v Dlouhé a komedie Společenstvo vlastníků v provedení Východočeského divadla.

Cenu Génia smíchu obdržela za celoživotní mistrovství Jiřina Bohdalová, která působila v Městských divadlech pražských, od roku 1967 až do konce 90. let v Divadle na Vinohradech, svůj talent uplatnila zejména ve filmu a v televizi. Je držitelkou řady ocenění, v roce 2011 získala například Thálii za celoživotní mistrovství. V předchozích ročnících festivalu smíchu byli oceněni například Jan Schmid, Boleslav Polívka, Ivan Trojan, Jan Vodňanský nebo Lubomír Lipský.

Grand Festival smíchu pořádaný Východočeským divadlem od roku 2001 je soutěžní přehlídkou komediální tvorby divadel České republiky. Divadla, která mohou být do soutěžní části přehlídky zahrnuta, musí být repertoárová s vlastním hereckým souborem. Vylučuje se účast agenturních divadel a účelových seskupení herců. Letos se konal 22. ročník pod záštitou ministra kultury, pardubického hejtmana, pardubického primátora a prezidenta Herecké asociace. Festival v Pardubicích vždy trval týden. Loni se kvůli protikoronavirovým opatřením nekonal, letos byl program rozložený do dvou týdnů.