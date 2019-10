Diváci v Brně zhlédli premiéru komedie Poslední aristokratka

Brno - Diváci v Brně ve čtvrtek mohli ve Velkém Špalíčku zhlédnout premiéru komedie režiséra Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka. V pátek se bude promítat v kyjovském kině a v příštím týdnu už film dorazí do kin v celé republice. Vejdělek film natočil na motivy stejnojmenného humoristického románu, který napsal dlouholetý kastelán zámku v Miloticích u Kyjova na Hodonínsku Evžen Boček.

Bočkův román vyšel v roce 2012 a hned získal vítězství v prvním ročníku Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristický román. "Bylo to po dlouhé době, kdy se v Česku objevil vtipný humoristický román. Autor do své Poslední aristokratky s nadsázkou a lehkostí otiskl své dlouholeté průvodcovské a kastelánské zkušenosti. Mně tím dal příležitost znovu se scenáristicky a režijně pustit do nejnáročnějšího královského filmového žánru, jímž je komedie," uvedl Vejdělek. Dodal, že jeho Účastníci zájezdu jsou letní komedií, zatímco Poslední aristokratka komedií zimní.

Děj začíná tím, že rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo v Česku, jímž je zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než 40 letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na velký návrat do Česka.

Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce. "Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění," píše se v textu k filmu. A rodina tak řeší, zda zámek zachránit, nebo prodat a vrátit se do Ameriky.

Hlavní role rodičů obsadili Hynek Čermák a Tatiana Dyková a jejich dospívající dceru ztvárnila Yvona Stolařová. Dalšími herci, kteří se objeví na plátně, jsou například Pavel Liška, Martin Pechlát či Eliška Balzerová. Natáčelo se jak v Bočkových Miloticích, tak i na Lemberku, v Rájci, Buchlovicích a Jaroslavicích.