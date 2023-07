Distributoři už v pololetí připojili více fotovoltaik než za celý loňský rok

Praha - Zájem o solární elektrárny v Česku nepolevuje. Distributoři během prvního pololetí připojili do sítě téměř 46.000 nových fotovoltaických zdrojů, což je v součtu o téměř čtvrtinu více než za celý loňský rok. Distributoři proto dál posilují své instalační kapacity i investice do sítě. Vyplývá to z informací firem pro ČTK. Nyní je v ČR připojeno do sítě více než 116.000 fotovoltaik.

Největší distributor v zemi ČEZ Distribuce v prvním pololetí připojil do sítě rekordních 27.628 nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 298 megawattů (MW). Počet připojených zařízení je tak u firmy už za pololetí skoro o čtvrtinu vyšší než za celý loňský rok. Celkový počet žádostí, které ČEZ za letošní pololetí obdržel, byl navíc ještě o bezmála 8000 vyšší. Tyto žádosti zatím čekají na vyřízení. Hlavní část nových elektráren tvoří podle distributorů střešní instalace na rodinných domech. Kolem 95 procent žádostí o připojení se týkalo mikrozdrojů do deseti kilowattů na hladině nízkého napětí.

"Celkový objem investic jsme letos navýšili na 16 miliard korun, z toho 6,5 miliardy korun investujeme do nutných úprav pro posílení sítí z důvodu zvýšeného počtu žádostí na připojení výroben,“ řekl generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

Rekordní čísla zaznamenala i distribuční společnost EG.D. Za prvních šest měsíců roku připojila 16.500 nových zařízení, což je o 5000 více než za celý loňský rok a o 13.000 více v porovnání s rokem 2021.

"Abychom situaci zvládli, spolupracujeme dohromady se státní správou, regulátorem, kolegy z?jiných distribucí i dalšími institucemi. Pomohlo nám i to, že jsme zavedli řadu kroků pro zlepšení situace,“ řekl místopředseda představenstva EG.D Pavel Čada. Firma pro urychlení procesu například posílila kapacity pro připojování nebo spustila takzvanou mapu připojitelnosti, v níž si zákazníci mohou ověřit možnost připojení svého zdroje. Podle společnost nyní proces od žádosti o uvedení do trvalého provozu po připojení solární elektrárny trvá v průměru 20 dní.

Rekordní počet nových připojení hlásí i společnost PREdistribuce, která pokrývá hlavní město. Během pololetí v Praze přibylo 1705 nových solárních elektráren s výkonem 13,7 MW. Jde o více než dvojnásobek toho, co bylo připojeno za celý rok 2022. V drtivé většině případů šlo podle firmy o zařízení s výkonem do deseti kilowattů.

"Stále platí, že hlavním městě žádné potíže s připojením fotovoltaických elektráren nejsou. V Praze žádosti o připojení neodmítáme. V metropoli je totiž situace s výstavbou fotovoltaických elektráren poněkud odlišná, což je dáno městským charakterem lokality," řekl mluvčí Pražské energetiky Karel Hanzelka.

Prudký nárůst počtu nových zdrojů v soustavě vedl už také k prvním potížím v jejím fungování. Provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS odpojil během Velikonoc stovky tuzemských fotovoltaických elektráren na dvě hodiny od sítě. Důvodem byl nevyrovnaný výkon v elektrizační soustavě. Šlo o první případ, kdy ČEPS podobné omezení v reálném provozu využil.