Distributoři lékárnám rozvážejí objednaný penicilin, pacienti si připlatí

Praha - Distributoři lékárnám stále rozvážejí objednaný penicilin z dodávky 52.000 balení, která do ČR dorazila minulý týden. Na každou lékárnu by mělo vycházet v průměru 20 balení. Lékárny ale dostávají jen ty léky, které měly objednané. Někde dodávka do pondělního odpoledne podle zjištění ČTK nedorazila. Podle ředitele Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL) Tomáše Votruby distribuce stále pokračuje. Od října je navíc vyšší maximální doplatek, který za lék pacient může v lékárně zaplatit.

Výrobce v době, kdy přestal na český trh penicilin dodávat, argumentoval, že cena, kterou za lék z veřejného zdravotního pojištění dostává, je příliš nízká. Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) tak v polovině srpna zahájil řízení o zvýšení této ceny. Maximální byla dosud stanovená na 92,22 koruny a doplatek byl nejvýše 20 korun. Nově je stanovená až na 155,76 koruny. Doplatek může až 120 korun.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes připustil, že penicilin od října zdražil. Situace se zásobami penicilinu se liší podle typu lékárny i regionu. Do některých lékáren už z nové dodávky dorazily, jinde stále čekají. Pět až deset balení, která většinou obdržely, jim ale vydrží jen na několik dní.

"Není to tak, že každá lékárna dostane automaticky 20 balení, ale podle toho, kolik si kdo objedná. My jsme měli antibiotika i před touto zavážkou a máme jich dostatek," uvedla například zástupkyně lékárny Tilia v příhraničním Frýdlantu na Liberecku.

Žádný penicilin do pondělního odpoledne nedostaly například menší lékárny v Jihlavě a okolí, Sokolově, ve Vyškově nebo v Jedovnicích na Blanensku, které ČTK oslovila. Někde dodávku očekávají až v úterý. Například lékárna Michaely Petrové z Mirošova na Rokycansku. "Je to akutní, protože penicilinová antibiotika chodila doteď třeba po dvou baleních. Potřebujeme je. Nemocní lidé na vesnicích si nemohou nikam dojet," uvedla. I slibovaných 20 balení by podle ní ale bylo málo, protože začíná chřipkové období a angíny.

Některé lékárny jsou ale i na to připraveny. Podle lékárnice Lékárny U svatého Mořice v centru Olomouce mají dětský sirup i 12 až 15 balení léku pro dospělé. "Když budou řádit streptokokové angíny, tak nám vydrží třeba 14 dní. Pokud nebudou, tak to tady budeme mít tři čtvrtě roku," uvedla.

Jinde si velké zásoby raději nedělají. "Nedovedu odhadnout, jak budou lékaři penicilin předepisovat, takže jako lékárna si nemůžeme dovolit vzít penicilin na sklad, nejsem si jista jestli je vydáme," řekla dnes ČTK vedoucí jedné z královéhradeckých lékáren Kateřina Jelínková.

Na dodávku penicilinu stále čeká například také pět poboček jihomoravské sítě Moravské lékárny. "Za poslední dva týdny jsme na všechny pobočky dostaly maximálně 15 balení, někde třeba jen dvě, to je za půl dne pryč," sdělil ČTK manažer sítě Zdeněk Špaček.

Lék dorazil do většiny oslovených lékáren v Jihočeském kraji, například v Týně nad Vltavou ale zatím mají jen jiná antibiotika. Některé malé lékárny se dnes penicilinu dočkaly po dlouhé době. Pět balení penicilinu, který jim chyběl zhruba tři čtvrtě roku, dnes dorazilo do jediné lékárny v Sadské na Nymbursku, kde žije asi 3200 lidí. Vedoucí lékárny Daniela Rybková ale odhaduje, že do konce týdne budou pryč.

Podle Martina Vladaře z lékárny na náměstí v Přešticích na Plzeňsku si lékaři zvykli, že je penicilinu málo, a tak ho předepisují jenom těm pacientům, pro něž je to opravdu nutné.

"Rovnou předepisují silnější antibiotika, která na trhu jsou," uvedla k nedostatku lékárnice Marcela Štorková z Lékárny Dukla v Pardubicích. Někde si do lékárny lékaři předem volají, zda lék je. "Vlastně ta situace trvá už od Vánoc. Minulý týden jsme dostali čtyři krabičky antibiotik s penicilinem, ale to ani nemá smysl doktorům volat," řekla dnes ČTK lékárnice v Duchcově na Teplicku.

Dostatek balení nedostala ani rodinná síť šesti lékáren Aster Pharma na Klatovsku. "V Kašperských Horách jsme dostali tři kusy, v Sušici pět balení na injekční aplikaci, v Horažďovicích nic. Pár kousků ještě máme, ale moc toho není," řekl za ně Karel Požárek.

Ivančická Lékárna Na náměstí dostala deset balení. "Za poslední týdny je to určitě největší zásilka. S penicilinem je to tedy teď trochu lepší, ale pořád je spousta jiných léků, které chybí," sdělila lékárnice Zuzana Knotková.

"Distribuce probíhá v těchto dnech, dnes a zítra se postupně ten penicilin rozváží. Pokud se na nějakou lékárnu nedostane, tak je to v řešení pro distributory," řekl dnes novinářům Válek. Opakovaně uvádí, že podle současné legislativy není možné lékárny podělit plošně, distributoři je musí zásobovat podle podaří objednávek. To může podle něj změnit novela zákona, která bude tento týden ve druhém čtení ve Sněmovně.