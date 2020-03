Distributoři i knihkupci mají milionové ztráty, e-shopy nepomohou

Praha - Zavřená knihkupectví přinášejí velké ztráty knihkupcům, distributorům i nakladatelům. Obchodní ředitel distribuční společnosti Kosmas Ctirad Fuchs ČTK řekl, že jen ztráty maloobchodní sítě společnosti jsou už nyní řádech milionů korun. "V distribuci jako takové budou ztráty podstatně vyšší," uvedl. Největší distribuční společnost Euromedia Group před několika dny sdělila nakladatelům, že pozastavila platby za prodané knihy a peníze chce použít pro zaměstnance.

I když se dají knihy nakupovat stejně jako další zboží přes internet, v případě četby tvoří on-line prodej přibližně jen 25 procent trhu, uvedl Fuchs. "To, že jsou zavřená všechna kamenná knihkupectví znamená, že knihkupci logicky přestávají platit distribucím, které jim dodávají knihy, a to se následně přenese na nakladatele. My se snažíme nakladatelům hradit, co se dá, jakmile nám přijdou nějaké peníze. Platby jsme nepozastavili," uvedl. V třicítce prodejen Kosmasu je denní obrat v mnoha stech milionů korun, který firmě chybí.

"Čekáme na příští týden, jak se k tomu vláda postaví. Chápeme situaci, omezení šíření viru je prvořadé, na druhé straně by také vláda měla říci i ´bé´, desetitisíce lidí jsou nebo brzy budou bez příjmu," řekl Fuchs.

Na sociálních sítích se ve čtvrtek objevil dopis vedení společnosti Euromedia Group a Neoluxor adresovaný obchodním partnerům. Píše se v něm, že v důsledku uzavření knihkupectví od 14. března negeneruje maloobchodní síť Neoluxor žádné zisky a výpadky příjmů od odběratelů zaznamenala i společnost Euromedia Group jako velkoobchodní dodavatel do celého trhu. Kvůli tomu firma pozastavila až do odvolání úhrady třetím stranám.

"Velkou naději v nás probudilo včerejší (čtvrteční) prohlášení vlády o jejím aktivním přístupu v podobě podpory firmám a podnikatelům, na které bude mít současná krize nejtvrdší dopad. (...) Spolu s prohlášením našich investorů o záchranném finančním balíčku nám umožňuje aktualizovat naše stanoviska a především je pak doplnit o slib, že budeme své závazky vůči Vám a Vašim firmám v rámci možností aktivně řešit, a to bez velkých odkladů," stojí v dopise, který firma poslala partnerům dnes a který má ČTK k dispozici.

Knižní distribuci má ve své náplni i skupina Albatros Media, jíž také okamžitě knihkupci přestali platit. "Žádná společnost nemůže dlouhodobě fungovat, pokud dojde k zastavení jejích příjmů. (...) V současné době máme dostatečnou provozní rezervu na zajištění fungování i v této bezprecedentní situaci a žádný z našich obchodních partnerů se nemusí obávat zpožďování plateb ze strany Albatros Media," sdělil dnes ČTK Václav Kadlec, generální ředitel skupiny.

Firma krátce po uzavření prodejen sama nabídla knihkupcům možnost odložení splatnosti faktur. "Pokud však nebude možné prodejny v krátkém horizontu otevřít, bude nezbytné, aby stát knižním vydavatelům i knihkupcům zásadně pomohl, jinak dojde k rychlému a nevratnému kolapsu celého knižního trhu," uvedl Kadlec.