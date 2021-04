Distribuce vakcíny Johnson & Johnson do ordinací lékařů začne ve středu

Praha - Ministerstvo zdravotnictví ve středu spustí distribuci vakcín Johnson & Johnson proti nemoci covid-19 do ordinací praktických lékařů, dostanou zatím 14.400 dávek. Ministerstvo to dnes uvedlo na webu, zároveň poukázalo na nové informace Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Původně měly první vakcíny Johnson & Johnson do ordinací praktických lékařů dorazit v pondělí.

"Evropská léková agentura dnes potvrdila možnou spojitost mezi vakcínou Johnson & Johnson s velmi vzácnými případy krevních sraženin. Přínosy očkování však dál převyšují možná rizika," připomnělo ministerstvo informace, které dnes zveřejnila EMA. "Ministerstvo zdravotnictví proto ve středu spustí distribuci vakcín této společnosti do ordinací praktických lékařů, v současné době se to týká 14.400 dávek," dodal úřad. O středečním spuštění distribuce vakcín informoval také Český rozhlas Radiožurnál.

Očkovací látka Johnson & Johnson je čtvrtou schválenou pro použití v EU, kterou se v Česku bude očkovat. Dosud se podávaly vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Praktičtí lékaři si mohli začít vakcínu Johnson & Johnson objednávat do svých ordinací před týdnem.

Vakcína Johnson & Johnson je jednodávková, u ostatních dosud používaných očkovacích látek je třeba podat dvě dávky. Distribuční společnost Avenier dříve uvedla, že prvních 14.400 dávek bude určeno pro 288 ordinací, další dodávku 24.000 dávek firma plánovala rozvážet do 480 ordinací.

EMA dnes oznámila, že ojedinělé případy krevních sraženin se týkaly výhradně lidí pod 60 let, pro stanovení konkrétní rizikové skupiny však podle ní není dostatek údajů. Unijní země mají vakcíny Johnson & Johnson během druhého čtvrtletí dostat na 55 milionů dávek. Česko má podle vládní očkovací strategie objednáno do konce roku 2,2 milionu dávek této vakcíny. Jen v dubnu jich čekalo 185.000, kvůli pozdějšímu schválení výrobce avizoval na duben 38.400 dávek.

Vakcína se distribuuje v balení po 50 dávkách. Distributor ji uchovává při teplotě 25 až 15 stupňů pod nulou, do ordinací se rozváží v rozmraženém stavu při teplotě dva až osm stupňů Celsia, při stejné se pak má skladovat v ordinacích. Neotevřená vydrží tři měsíce po rozmrazení.

Podle dat o očkování se v ČR od jeho zahájení loni 27. prosince aplikovalo víc než 2,5 milionu dávek. Dvě dávky potřebné pro vytvoření kompletní imunity proti onemocnění covid-19 dostalo asi 878.000 lidí. Zhruba 77 procent podaných dávek bylo od firmy Pfizer/BioNTech, kterou se v ČR začalo očkovat nejdříve. Asi desetinu dávek dodala firma Moderna. Od firmy AstraZeneca bylo podáno zhruba 12,4 procenta dávek.