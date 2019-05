Diskont Penny Market měl loni obrat 42 mld Kč, vzrostl o osm pct

Praha - Diskontu Penny Market v roce 2018 v Česku meziročně vzrostl obrat o téměř osm procent na 42 miliard Kč. Také zisk po zdanění se loni řetězci zvýšil proti roku 2017 o více než 300 milionů na 866 milionů korun. Do roku 2020 firma plánuje zmodernizovat všech svých 380 prodejen za zhruba miliardu korun. V současnosti řetězec dokončil modernizaci 30 prodejen na území Prahy. Hospodářské výsledky i novou podobu prodejen dnes vedení diskontu představilo na tiskové konferenci.

Jednatel firmy Martin Peffek hodnotí obrat v roce 2018 jako rekordní, stejně i zisk. Loni řetězec otevřel sedm prodejen, letos chce deset a kolem roku 2020 by chtěl dosáhnout celkového počtu čtyř stovek prodejen.

Až 70 procent sortimentu pochází podle Peffeka z České republiky. Na hospodářské výsledky měly podle něho pozitivní vliv i privátní tedy vlastní značky Penny Marketu. Na celkovém obratu se podílejí více než 21 procenty a meziročně obrat z jejich prodeje vzrostl o 830 milionů korun.

Zlepšení výsledků se podle Peffeka odrazilo i na vzrůstajícím počtu zákazníků, a to meziročně o čtyři procenta na 158 milionů. Vedení firmy, v níž v Česku pracuje více než 5,5 tisíce lidí, dále uvedlo, že investice do jejího rozvoje dosáhly miliardu korun. Podle Peffeka to bylo nejvíce v historii firmy v ČR a byl to de facto celý loňský hrubý zisk.

Do investic zahrnul i digitalizaci. "Ve druhém pololetí letošního roku budeme testovat elektronické etikety," uvedl Peffek. Etikety, které označují ceny, už tedy nebudou papírové, což podle něj uspoří náklady. Dodal, že firma za 15 měsíců třikrát zvýšila mzdy zaměstnancům v prodejnách, jen letos o deset procent, u pokladních až o 15 procent. Základní mzda pokladní na plný úvazek se pohybuje mezi 23 až 28 tisíci korun měsíčně a vedení firmy chce platy držet nad průměrem trhu. Díky tomu prý snižuje fluktuaci.

Penny Market dnes na filiálce v Horních Počernicích v Praze představil i nový koncept prodejen. Původní prodejna byla nejprve zcela zbouraná, pak znovu postavená a nyní disponuje 760 metry čtverečními prodejní plochy. Nově zde pracuje i řezník. Do modernizace třicítky pražských prodejen investoval řetězec v uplynulých dvou letech zhruba 200 milionů Kč. Loni například Penny Market otevřel pobočku v takzvaném city konceptu na pražském Arbesově náměstí, který bude podle Peffeka firma rozvíjet pouze ve velkých městech. Zatím jsou čtyři v Praze.

Penny patří společně se supermarkety Billa do německé obchodní skupiny REWE Group, které má 360 tisíc zaměstnanců a působí ve 22 zemích. Koncern se zaměřuje na obchod a turistiku. Loni mu obrat vzrostl o 4,7 procenta na 61,2 miliardy euro, uvedl dnes Michael Jäger, člen představenstva REWE International AG a generální ředitel Penny International. Řetězec Penny plánuje mezinárodně podle Jägera v příštích třech letech otevřít 170 nových poboček na trzích, kde působí. Letos v únoru dostaly obchodní řetězce Billa a Penny Market od antimonopolního úřadu pokutu 164 milionů korun za zneužití významné tržní síly. Skupina Rewe pokutu akceptovala.