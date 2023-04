Disciplinárka zahájila řízení se Spartou a Křetínským za vstup do kabiny sudích

Praha - Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) podle očekávání zahájila řízení se Spartou a její majitelem Danielem Křetínským. Předseda představenstva pražského klubu porušil řády tím, že v poločase víkendového utkání 25. kola první ligy doma s Brnem neoprávněně navštívil kabinu sudích. O případném trestu pro jednoho z nejbohatších Čechů či pro Spartu rozhodne disciplinárka na svém zasedání za týden. Komise o tom informovala v komuniké.

Křetínský za doprovodu hlavního pořadatele Romana Duška vstoupil do kabiny rozhodčích a chtěl vysvětlení dvou verdiktů z první půle. O jaké situace se přesně jednalo, hlavní rozhodčí Marek Radina v zápise o utkání neupřesnil. Podle všeho šlo o úvodní gól brněnského Jakuba Řezníčka z postavení na hraně ofsajdu a pozdější neuznanou branku domácího Tomáše Čvančary kvůli údajné ruce. Sudí uvedl, že Křetínský požádal o vysvětlení situací slušnou formou a kabinu opustil. Sparta v poločase vedla 2:1 a nakonec vyhrála 3:1.

Křetínský návštěvou kabiny rozhodčích porušil disciplinární řád, který byl kvůli chování některých funkcionářů o tento bod novelizován před sezonou. Za vstup neoprávněné osoby do prostor vymezených jen účastníkům zápasu hrozí zákaz činnosti ve fotbale až na tři měsíce, případně pokuta až 50 tisíc korun či výkon fotbalově prospěšné činnosti. V případě Křetínského je pravděpodobný finanční postih.

Trest nejspíš nemine ani Spartu, která porušila povinnosti pořadatele tím, že nezamezila pohybu neoprávněných osob v prostorech vyhrazených účastníkům zápasu. Maximální pokuta pro klub za vstup neoprávněné osoby do těchto prostor je pět milionů korun, takto vysoký trest by ale připadal v úvahu jen při výjimečných excesech jako nedohrání duelu. Spartě podle všeho hrozí postih v řádech nejvýše několika stovek tisíc. Letenští se při duelu s Brnem provinili také tím, že jejich fanoušci pronesli a použili pyrotechniku.

Podobná situace se odehrála v srpnu 2021. Tehdy disciplinární komise uložila Jablonci pokutu 100 tisíc korun za návštěvu šéfa klubu Miroslava Pelty v kabině rozhodčích o poločase utkání s Bohemians 1905. Severočeši porušili povinnosti pořadatele tím, že nezamezili vstupu nepovolaných osob k sudím. Sám Pelta se podle komise disciplinárně neprovinil, neboť řád tehdy ještě nebyl novelizován.

Křetínského návštěva v kabině rozhodčích se nelíbila ani předsedovi Fotbalové asociace ČR Petru Fouskovi. "V mých očích je to o principu, ne o jménech. Když jsme instalovali novou komisi rozhodčích po západním vzoru, to znamená profesionální komisi, oproštěnou od vlivu klubů, ligy, FAČR, tak s tím byla spojena změna celé řady předpisů. Český fotbal na to nebyl zvyklý, a to mluvím ještě o období před tím, než Mirek Pelta přišel do kabiny rozhodčích. Český fotbal byl zvyklý na věci, které v normálním moderním evropském fotbale možné nejsou," řekl dnes Fousek novinářům.

"I LFA přenastavila některé předpisy, ani ona nechtěla tolerovat některé excesy, které se děly v průběhu utkání. Když se podíváte na UEFA a zápasy Ligy mistrů, Evropské ligy, Evropské konferenční ligy, je to jasné. Do určitých prostor prostě mohou jen účastníci utkání. Hráči, realizační týmy, rozhodčí a někdo, kdo utkání organizuje. Tím je to všechno dané a na shledanou. Vše ostatní je otázkou zaprvé prevence, jak máme nastavené řády, a zadruhé represe. Tyhle věci by měly běhat po evropsku," dodal Fousek.

Zápas Sparty s Brnem přinesl několik sporných verdiktů. Řezníčkův gól ze 17. minuty i branku domácího Tomáše Wiesnera ze začátku druhé půle uznali sudí podle komise rozhodčích FAČR správně, neboť bez kalibrované čáry nešlo s jistotou určit, zda se jednalo o ofsajdové situace či ne. Naopak Čvančarova trefa z 39. minuty měla platit, jelikož ze záběru se nedalo posoudit, zda sparťan zahrál rukou. Radina na ploše gól neuznal. Sparta je v tabulce o skóre druhá za vedoucí Slavií.

Disciplinární komise na dnešním zasedání také potrestala zlínský klub pokutou 120 tisíc korun za chování jeho fanoušků ve venkovním utkání 24. kola proti Slovácku. Příznivci "Ševců" použili pyrotechniku, vhazovali předměty na hřiště, dopustili se výtržností vedoucích k přerušení zápasu a významně poškodili zařízení stadionu v Uherském Hradišti. Domácí klub musí po stejném duelu za porušení povinnosti pořadatele zaplatit 50 tisíc korun.