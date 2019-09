Disciplinárka vynesla maximální trest nad opilým rozhodčím

Praha - Disciplinární komise středočeského fotbalového svazu potrestala ročním zákazem činnosti fotbalového rozhodčího, který při víkendovém zápase krajského přeboru starších dorostenců mezi Berounem a Slaným plnil roli asistenta v silně podnapilém stavu. Milan Šefar dostal nejvyšší možný distanc, žádnou funkci související s utkáním nesmí stejně dlouhou dobu vykonávat ani hlavní rozhodčí Tomáš Brožek.

Šefar při utkání vrávoral, v jednu chvíli se neudržel na nohou a upadl. Přihlížející si ho natočili na video. Pořadatelé na hlavního sudího apelovali, aby situaci vyřešil, ale Brožek nechal opilého kolegu na lajně. Do dalšího utkání mladších dorostenců už Šefar nezasáhl.

Středočeská disciplinárka nemohla udělit vyšší tresty. Maximem byl zákaz činnosti na jeden rok a pokuta 50 tisíc korun. Šefar musí zaplatit 40 tisíc a Brožek 20 tisíc.

"Rozhodčí se dnešního jednání nezúčastnili, byli řádně omluveni. V pondělí proběhlo mimořádné zasedání komise rozhodčích, kde všechny tři rozhodčí vyslechla. Od komise rozhodčích jsme měli dobré podklady, jak je potrestat. Je to čin naprosto ojedinělý," řekl novinářům předseda disciplinární komise Martin Havel.

"Za dobu, co dělám v disciplinární komisi, jsem se s tím nesetkal. Poškozuje to jméno fotbalu, obzvlášť u mládeže. Když jsme viděli video, jak o tom dorostenci diskutují, to je něco strašného. Hlavní rozhodčí neměl vůbec připustit, aby tam ten asistent byl. Někomu by se zdálo, že hlavní za nic nemůže, ale může," dodal Havel.

Opileckému skandálu se před třemi lety nevyhnula ani nejvyšší soutěž. Sudí Marek Pilný a Jiří Jech se tehdy podíleli na řízení duelu mezi Příbramí a pražskou Slavií pod vlivem alkoholu a výkonný výbor FAČR je posléze vyloučil z asociace.