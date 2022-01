Disciplinárka potvrdila Ujčíkův výrok, Jank zachránil odvoláním jediný zápas

Praha - Disciplinární komise hokejové extraligy snížila po odvolání obránce Bohumila Janka z Hradce Králové jeho trest z osmi na sedm utkání za zákrok na kladenského útočníka Ondřeje Machalu. Potvrdila přitom ale závěry, k nimž došel 23. prosince ve zkráceném řízení po prostudování záznamu předseda komise Viktor Ujčík. Nadále platí i finanční trest pro devětadvacetiletého Janka - přijde o 10 procent ze základního měsíčního platu, jak bylo původně určeno.

"Disciplinární komise se ztotožnila se závěrem předsedy komise, který zákrok kvalifikoval jako nedovolený zásah do hlavy nebo krku, vedený nebezpečným způsobem a spadající do vyšší trestní sazby. Připomněla také, že hráč byl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, přičemž v jednom případě vedl jeho zákrok ke zdravotním následkům, kvůli kterým byl protihráč na delší dobu vyřazen z činnosti," odůvodnila dnes komise svůj výrok v tiskové zprávě.

Nešetrný zákrok předvedl Jank ve druhé třetině utkání 33. kola, jež se hrálo 21. prosince. Tým Mountfieldu v něm zvítězil v Chomutově nad domácím Kladnem 9:2. Za jednoznačného stavu 7:1 ve prospěch Východočechů zasáhl tvrdě dvaadvacetiletého Machalu již po odehrání kotouče a rovnou obdržel trest na pět minut a do konce utkání za nedovolený zásah do hlavy nebo krku. Machala zůstal bezvládně ležet na ledě a i pro něho zápas skončil. Arénu opustil na nosítkách a zamířil na vyšetření do nemocnice. Od té doby nehrál.

"Hráč vedl svůj zákrok zvlášť nebezpečným a bezohledným způsobem, bez jakékoliv snahy hrát kotouč. Zákrok směřoval na protihráče, který se po odehrání kotouče nacházel ve zranitelné pozici a neměl možnost se střetu vyhnout, přičemž následkům zásahu nezabránilo ani to, že prudce brzdil a vystrčil ruce před sebe. Hráč (Jank) před střetem přenesl veškerou váhu na pravou stranu a nade vší pochybnost zasáhl protihráče se značnou razancí pravým ramenem přímým úderem do oblasti hlavy," popsal Ujčík.

Nad rámec rozhodnutí označil Ujčík tehdy za zarážející skutečnost, že ačkoli Machala utrpěl při střetu zranění, které si vyžádalo rychlý zásah lékaře, a zůstal bezvládně ležet na ledové ploše, neprojevil Jank odjíždějící okolo něho na trestnou lavici o protihráčův stav sebemenší zájem nebo lítost nad následky svého zákroku.

Jank, jenž v utkání nasbíral 31 trestných minut, patří mezi stabilní členy obrany týmu Mountfieldu. Dosud v sezoně odehrál 29 zápasů a připsal si pět bodů za čtyři góly a nahrávku. Vedení východočeského klubu označilo původně vynesený trest za absolutně nepřiměřený s domněnkou, že bylo možné uložit trest v rozmezí od jednoho do čtyř utkání. Další start bude moci Jank přidat až v neděli 16. ledna v domácím duelu 42. kola proti Brnu. Dosud si z trestu odpykal tři zápasy.