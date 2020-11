Dirigenta Hrůšu nominovali za dvě nahrávky na cenu ICMA

Praha - Šéfredaktoři světových hudebních časopisů a zástupci mezinárodních kulturních institucí nominovali dvě z letošních nahrávek dirigenta Jakuba Hrůši na cenu International Classical Music Awards (ICMA). Jedná se Mou vlast Bedřicha Smetany, kterou nahrál s Bamberskými symfoniky, a o symfonii Asrael Josefa Suka natočenou ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Vítězové budou oznámeni 20. ledna příštího roku. ČTK o tom za umělce informovala Kateřina Motlová.

"Potěšující je, že nominace přicházejí pokaždé za jinou nahrávku. To, doufám, potvrzuje stabilní vyrovnanost kvality," uvedl Hrůša.

Loňská nahrávka byla natočena metodou 'direct to disc' a přísně analogově na několik mikrofonů. "Na snímku není jeden jediný střih, jediná úprava zvuku, jediná umělost. Výsledek byl ryt rovnou do masteru desky tak, jak jsme ho v ten okamžik hráli. Než jsem zažil tento hvězdný nahrávací okamžik svého orchestru, nevěřil jsem, že to je možné. Překvapeni byli i producenti. Bylo to vrcholné sepětí všech sil každého jednotlivce," podotkl Hrůša.

Úspěšného českého dirigenta potěšila i nominace Sukovy symfonie Asrael. "Byl jsem hrdý na to, jak jeho hudba zazářila při mém koncertě s fantastickým Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu, kde skladbu hrál naposledy jejich tehdejší šéfdirigent Rafael Kubelík na začátku 70. let. Díky síle této kompozice jsem před dvěma lety mohl triumfovat i já osobně jako ambasador české hudby. Byl to krásný večer," sdělil.

Soutěž ICMA je otevřena všem audio a audiovizuálním nahrávkám vydaným v daném období ke komerčním účelům s mezinárodní distribucí. Členy poroty jsou šéfredaktoři prestižních hudebních časopisů a zástupci významných kulturních institucí z Německa. Ceny se udělují celkem v šestnácti kategoriích. Porota oceňuje u nominovaných nahrávek kromě výjimečného uměleckého přednesu i nápaditost ve výběru repertoáru. Ceny ICMA jsou udělovány pravidelně od roku 2011 poté, co nahradily ocenění mezinárodního veletrhu MIDEM.

Nominace na cenu ICMA jsou dalším letošním úspěchem Hrůši, jehož nahrávka s houslistou Augustinem Hadelichem Bohemian Tales byla nominovaná na cenu Grammy. Vítězové budou vyhlášeni 31. ledna.

Dirigent Hrůša v roce 2018 o dalších pět let prodloužil své působení ve funkci šéfdirigenta Bamberských symfoniků. V čele předního německého orchestru, který řídí od sezony 2016/2017, tak setrvá do roku 2026. Hrůša zároveň působí jako hlavní hostující dirigent České filharmonie. Je pravidelným hostem nejvýznamnějších orchestrů světa. Loni nejprodávanější světový časopis se zaměřením na klasickou hudbu BBC Music Magazine ocenil album klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů v interpretaci klavíristy Ivo Kahánka a Bamberských symfoniků s jejich šéfdirigentem Hrůšou jako nahrávku měsíce (Recording of the Month).