Dirigent Hrůša získal tři nominace na hudební ceny ICMA, uspěli i další Češi

Praha - Šéfredaktoři světových hudebních časopisů a zástupci mezinárodních kulturních institucí vybrali z letošních nahrávek pro nominace na ceny International Classical Music Awards (ICMA) i tři nahrávky, které vznikly ve spolupráci Jakuba Hrůši a Bamberských symfoniků. V kategorii Symfonická hudba byly nominovány dvě nahrávky, kterými Bamberští symfonikové uzavírají nahrávací cyklus Brahms-Dvořák. V nominaci je také CD se Symfonií č. 1 E dur Hanse Rotta a skladbou Gustava Mahlera zvanou Blumine. Uspěli i další čeští hudebníci. Vítězové budou oznámeni 18. ledna příštího roku. Nominace zveřejnila ICMA na svých stránkách.

Ve stejné kategorii jako Hrůša získala nominaci Česká filharmonie, která se svým dirigentem Semjonem Byčkovem zaujala porotu nahrávkou Mahlerovy 5. symfonie. Jedná se o součást projektu, který zahrnuje nahrání symfonií rakousko-českého skladatele.

V kategorii Komorní hudba je nominován soubor Pavel Haas Quartet s albem obsahujícím Smyčcový kvintet č. 2 G dur a Klavírní kvintet f moll Johannese Brahmse. Podobně jako v případě titulu s kvintety Antonína Dvořáka si Pavel Haas Quartet přizval svého bývalého člena a violistu Pavla Nikla a klavíristu Borise Giltburga.

Magdaléna Kožená uspěla v kategorii Současná hudba, kde je nominováno album Follow me + Where are You? soudobého skladatele Ondřeje Adámka. Pěvkyni doprovází Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod vedením Sira Simona Rattla a Petera Rundela. Na nahrávce participuje také houslistka Isabelle Faustová.

Prestižní ocenění ICMA získal letos dirigent Hrůša za nahrávku 4. symfonie Antona Brucknera, kterou pořídil s Bamberskými symfoniky. "Nečekal jsem, že po krásném úspěchu v této prestižní soutěži nahrávek minulý rok přijdou další tři nominace. Hřeje mě, že vlastně plný počet našich nejnovějších nahrávacích projektů se opět těší takové pozornosti kritického publika," uvedl Hrůša.

Soutěž ICMA je každoročně otevřena všem audio a audiovizuálním nahrávkám vydaným v daném období ke komerčním účelům s mezinárodní distribucí. Ceny se udělují v 16 kategoriích. Porota oceňuje u nominovaných nahrávek kromě výjimečného uměleckého přednesu i nápaditost ve výběru repertoáru. Ceny jsou udělovány pravidelně od roku 2011, kdy nahradily ocenění MIDEM.