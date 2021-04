Diplomatická roztržka mezi Prahou a Moskvou se stupňuje, uvádějí německá média

Berlín - Diplomatická roztržka mezi Prahou a Moskvou se dále stupňuje a Česko po vzájemném vyhoštění diplomatů dalo Rusku do dnešního poledne ultimátum. Tak německá média informují o vývoji vyšetřování výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014, za kterým podle Česka stojí ruské tajné služby.

"Zní to jako spojení špionážního thrilleru a mafiánské detektivky. Dva ruští agenti nechají v malebné vsi Vrbětice na východě Česka vyhodit do vzduchu dva muniční sklady, aby z nich podezřelý bulharský obchodník nemohl nic odvézt do východoukrajinské válečné zóny," napsal německý novinář Ulrich Krökel, který působí jako nezávislý východoevropský korespondent. "Ale žádná fikce to není. Přinejmenším je o tom po více než šestiletém vyšetřování vláda v Praze přesvědčená," poznamenal.

V článku, který dnes zveřejnil deník Heidenheimer Zeitung, dění v česko-ruských vztazích přirovnává Krökel k dobám studené války, ačkoli premiér Andrej Babiš a především prezident Miloš Zeman patřili k přátelům Ruska. Uvádí také, že spor může ještě více zkomplikovat napjaté vztahy mezi západními státy a Ruskem. "Nyní pražské vedení naléhavě prosí spojence v EU a NATO o podporu. Rychleji ale reagoval Kreml," dodal.

Kauze se od počátku věnuje také pražský zpravodaj německé veřejnoprávní stanice ARD Peter Lange, který ve svém příspěvku hovoří o další eskalaci diplomatického konfliktu. Uvádí, že Česko dalo Rusku lhůtu pro návrat svých vykázaných pracovníků velvyslanectví, v opačném případě chce Praha uvést počty diplomatů na ruské a české ambasádě do rovnováhy. "Prakticky by to znamenalo vypovězení dalších více než dvaceti Rusů," poznamenává.

O českém ultimátu Moskvě, které vyprší dnes v poledne, informovala i další německá média včetně Süddeutsche Zeitung nebo Frankfurter Allgemeine Zeitung. Využila přitom zprávu německé tiskové agentury DPA, která upozornila, že napětí mezi Moskvou a Prahou přichází v době, kdy Česko čekají na podzim parlamentní volby.