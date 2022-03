Diplomaté z ruských konzulátů musí opustit ČR do 12. března, řekl Lipavský

Praha - Pracovníci ruských generálních konzulátů v Brně a Karlových Varech musejí podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) opustit Českou republiku do 12. března, jinak ztratí postavení diplomatů. Lipavský to oznámil v televizním pořadu Otázky Václava Moravce.

Vláda se rozhodla odvolat souhlas s provozem obou ruských konzulátů v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině. Své rozhodnutí oznámila minulý týden ve čtvrtek. Rozhodnutí bylo odesláno tento pátek, uvedl Lipavský.

Česko předminulý týden pozastavilo provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. České velvyslance v Rusku a Bělorusku povolalo na konzultace.

Ministr zahraničí Lipavský dnes potvrdil, že Rusko bude mít na velvyslanectví v Praze sedm diplomatů a 25 administrativních pracovníků. Zatím nehodlá vyhovět volání po vyhoštění ruského velvyslance v Praze Alexandra Zmejevského, který den před zahájením ruské invaze na Ukrajinu odmítl jako nepodložená obvinění hrozbu agrese Ruska vůči Ukrajině.

Putinovým cílem je podle Jourové začlenit Ukrajinu pod Rusko

Cílem ruského prezidenta Vladimira Putina je podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové začlenit Ukrajinu pod Rusko. Bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel řekl, že by Rusko kvůli odporu ukrajinského obyvatelstva muselo Ukrajinu masivně okupovat, aby si Putin udržel alespoň částečnou kontrolu nad touto zemí. Uvedli to v pořadu Otázky Václava Moravce

"Putin si plní dlouhodobý cíl Ukrajinu obsadit a naplnit si sen, že Ukrajina patří pod Rusko a že ukrajinský národ nemá nárok na samostatnou existenci," uvedla Jourová. Šance na diplomatické řešení není příliš velká, ale Evropská komise se podle eurokomisařky poohlíží po neutrálním vyjednavači, který by do toho mohl vstoupit. Připustila, že Čína by mohla být jedním ze zprostředkovatelů jednání.

Lipavský se s Pavlem shodl na tom, že ruskému prezidentovi nevychází plán instalovat v řádu dní v Kyjevě loutkovou válku. I kdyby se Putinovi podařilo ovládnout Kyjev, Ukrajinu jako národ nezlomí, uvedl Pavel. Aby Putin mohl Ukrajinu kontrolovat, musel by na jejím území ponechat obrovské vojenské síly a byla by to nestabilní okupace, dodal Pavel.

Západ by se podle generála Pavla měl přestat Ruska bát a poskytnout Ukrajině výcvikovou, logistickou pomoc přímo na jejím území a pokusit se vybudovat koridory pro dodávky zbraní a humanitární pomoc. Vyhlásit bezletovou zónu nad Ukrajinou nemá smysl, pokud její dodržování nelze vynutit, míní Pavel.

K Putinovu prohlášení, že by tím NATO vstoupilo do války s Ruskem, Pavel poznamenal, že ruský prezident za válečný akt označil už protiruské sankce. "Rusko zastrašuje. Rusko není v pozici, aby si mohlo dovolit zahájit druhou velkou válku a ustát ji," dodal Pavel.