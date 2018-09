Praha - Udržení dobrých vztahů mezi Spojenými státy a Evropou je v zájmu obou stran, protože sdílejí společné hodnoty, i když se někdy liší v pohledu na některá témata. Na úvod konference o budoucnosti transatlantického partnerství se na tom dnes shodli náměstek ministra zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a německý velvyslanec v Česku Christoph Israng. Americký velvyslanec Stephen King vyzdvihl dlouhodobé partnerství mezi Českem a USA.

"Spojené státy jsou největší a nejvýznamnější partner Evropy," řekl Petříček. Zdůraznil, že vztah vychází ze sdílených hodnot, jako jsou demokracie, právní stát a lidská práva. Význam partnerství podle Petříčka roste v situaci, kdy se Evropa musí postavit novým výzvám, jako jsou ruské mocenské ambice, migrační krize nebo rostoucí vliv Číny na mezinárodní scéně.

Petříček také vyjádřil pochopení pro požadavek Spojených států, aby se evropské země výrazněji angažovaly v zajištění společné obrany. Podobně se vyjádřil i náměstek ministra obrany Jakub Landovský (ČSSD). "Tlak na to, aby Evropa zvýšila své výdaje na obranu, je výraz toho, že silná Evropa je důležitá i pro Spojené státy," řekl. Podle něj nehrozí, že by se USA přestaly o bezpečnost v Evropě starat, opak dokazují například mise NATO v Pobaltí.

"Jsou síly, které se snaží, abychom se my, partneři na obou stranách Atlantiku, od sebe odcizili. Chtějí vrazit klín mezi Evropany a Američany. Ale mohu ujistit, že uděláme vše pro to, aby se to nestalo," řekl Israng. Také připomněl, že dobré vztahy mezi Evropou a USA vycházejí ze sdílených hodnot. Podotkl rovněž, že je v zájmu Spojených států, aby Evropská unie byla jednotná, protože to pomůže stabilitě uvnitř unie i v jejím okolí.

King se ve svém projevu zaměřil na vztahy USA s Českem, které jsou podle něj založeny na přátelství, spolupráci při zajišťování bezpečnosti a hospodářských vztazích. Při té příležitosti uvedl, že velvyslanectví pod jeho vedením bude hledat možnosti, jak by mohlo pomoci českým firmám při vytváření přímých zahraničních investic v USA.

Petříček také podotkl, že v pohledu na některá témata se pohled Evropy a USA liší, zmínil například obchod. Upozornil ale, že obchodní válka není v zájmu žádné strany.