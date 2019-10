Diplomat USA: Trump pomoc Kyjevu podmínil vyšetřováním Bidena

Washington - Vysoce postavený americký diplomat působící na Ukrajině při slyšení před výbory americké Sněmovny reprezentantů uvedl, že vojenská pomoc této východoevropské zemi ze strany administrativy prezidenta Donalda Trumpa závisela na tom, zda Kyjev veřejně prohlásí, že zahájí vyšetřování bývalého viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna. Joe Biden je Trumpovým demokratickým rivalem.

List The New York Times napsal, že americký chargé d’affaires na Ukrajině William Taylor při neveřejném slyšení uvedl, že Trump nařídil, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj veřejně oznámil, že nařizuje vyšetřování namířené proti Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi. Biden mladší byl do letošního jara členem správní rady ukrajinského plynárenského koncernu Burisma. Americký velvyslanec při EU Gordon Sondland prý Taylorovi v jednom telefonátu řekl, že na tom, že Zelenskyj začátek vyšetřování ohlásí veřejně, závisí "vše" - vojenská pomoc ze strany USA pro Ukrajinu i plánovaná návštěva Zelenského v Bílém domě. Zelenskyj s americkou žádostí souhlasil a USA vojenskou pomoc ve výši 391 milionů dolarů uvolnily, připomíná agentura Reuters.

Taylor ve své úterní výpovědi před zákonodárci také řekl, že nápad zadržovat vojenskou pomoc kvůli domácí politické kampani je "šílený".

Trump ale stále trvá na tom, že v této věci nešlo o žádný výměnný obchod. Kvůli ukrajinské kauze mu hrozí ústavní žaloba. Tento proces, který odstartovali demokraté, může teoreticky vést až k jeho sesazení z úřadu hlavy státu.