Diplomacie USA odmítla spolupráci s vyšetřováním Trumpa

Ilustrační foto - Americký prezident Donald Trump na klimatickém summitu v New Yorku. ČTK/AP/Evan Vucci

Washington - Americké ministerstvo zahraničí odmítlo splnit obsílku demokratů ze Sněmovny reprezentantů a předložit Kongresu dokumenty vyžádané pro vyšetřování, které rozhodne, zda by měl být prezident Donald Trump sesazen z úřadu. Oznámilo to podle agentury Reuters vedení sněmovních výborů, které Trumpa vyšetřují. Spolupráci s výbory tento měsíc odmítli již viceprezident Mike Pence a také Bílý dům.

Demokratičtí předsedové sněmovních výborů pro kontrolu tajných služeb, zahraniční vztahy a dohled Adam Schiff, Eliot Engel a Carolyn Maloneyová požadovali mimo jiné interní memoranda ministerstva zahraničí, jejichž cílem bylo zastrašovat zaměstnance, či záznamy komunikace s Ukrajinou, které diplomacie vedla na Trumpův příkaz. O nevydaných dokumentech trojice uvedla, že nyní ví, že jsou pro vyšetřování klíčové.

To, že ministerstvo dokumenty nevydalo na řádně vydanou obsílku, předsedové výborů označili za obstrukci ve výkonu zákonných funkcí Kongresu a impeachmentového vyšetřování. Jako impeachment se označuje proces ústavní žaloby na prezidenta, který může skončit zbavením hlavy státu moci.

Interní vyšetřování zahájila zmíněná trojice sněmovních výborů poté, co 24. září demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová oznámila, že její komora Kongresu zahajuje proces přípravy ústavní žaloby na šéfa Bílého domu. Trump čelí vyšetřování kvůli jeho možnému nátlaku na Kyjev, na který upozornil nejmenovaný pracovník amerických zpravodajských služeb. Podle něj měl Trump ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vybízet, aby ukrajinská justice začala vyšetřovat Trumpova politického rivala Joea Bidena kvůli působení jeho syna Huntera v ukrajinské energetické firmě. Trump navíc zablokoval peníze na vojenskou pomoc Ukrajině, čímž se prý měl snažit Zelenského přinutit ke spolupráci.

Trump důrazně obvinění odmítá a demokraty za vyšetřování kritizuje, prohlásil také, že bude proti kauze postupovat ostřeji než dosud. To podle AP povzbudilo republikánské zákonodárce, kteří dnes narušili výslechy zástupců ministerstva obrany. Republikáni podle svědectví dalších zákonodárců vtrhli do výslechové místnosti, kde křičeli. Na místo byla přivolána policie, která dohlíží na pořádek v budově Kongresu, aby situaci uklidnila. Podle svědků republikáni s sebou přinesli mobilní telefony, ač to bylo zakázané.