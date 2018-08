Olomouc - Fotbalisté Baníku Ostrava potvrdili vydařený vstup do sezony výhrou 4:1 na hřišti Olomouce. Po pěti kolech první ligy tak mají na kontě 12 bodů a na čtvrtém místě mají stejně bodů jako třetí Slavia. Hattrickem se o triumf Baníku postaral Dame Diop, skóre otevíral Martin Fillo. Za Sigmu snižovala letní posila Pavel Dvořák. Olomouc tak prohrála čtyři z pěti ligových zápasů, z toho potřetí doma, a nenaladila se tak ideálně na čtvrteční duel Evropské ligy se Sevillou.

Ačkoli fotbalisté Olomouce dokázali v Evropské lize postoupit přes Kajrat Almaty, na domácí scéně se jim nadále nedaří. Doma prohráli s Plzní, Slavií a vůbec jim nevyšel ani vstup do duelu s Ostravou.

Baníku sice chyběl lehce zraněný kapitán Baroš, ale tomu nezabránilo jít už ve 3. minutě utkání do vedení. Po dobré kombinaci ve středu hřiště se míč dostal na pravé straně k Pazderovi, který místo střely ještě volil přihrávku na úplně volného Filla. Pro toho nebyl problém uklidit míč do sítě.

Druhou branku přidala Ostrava hned po dalších deseti minutách a tentokrát to bylo z levé strany. Fleišman našel ve vápně Holzera, který předal míč Diopovi, na jehož střelu do protipohybu byl Buchta krátký.

Sigma se ve zbytku prvního poločasu snažila o snížení místy i drtivým tlakem, ale hráči Ostravy dobře bránili branku, za kterou je mohutně povzbuzovali fanoušci.

Přestože i ve druhém poločase byla aktivnější olomoucká Sigma, Baník pokračoval v lekci z produktivity. Po nádherné akci na jeden dotek uprostřed pole a centru z pravé strany hlavičkoval Fillo na zadní tyč, kde doklepl míč do sítě Diop. Naopak smůlu olomouckých fotbalistů podtrhla dobrá šance Nešpora, kdy míč z jeho kopačky proletěl těsně kolem pravé tyče Laštůvkovy branky.

Štěstí neměla Sigma ani patnáct minut před koncem, když Texlově hlavičce z rohu mnoho do sítě nechybělo. Prakticky z protiútoku se pak prosadil opět Diop a zvýšil vedení Ostravy již na 4:0. Alespoň jednou potěšit domácí diváky se Olomouci povedlo hned po dalších čtyřech minutách, když se po Zahradníčkově centru hlavou prosadil střídající Dvořák, který gólem oslavil první start v hanáckém dresu.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Všichni u mužstva bychom se měli omluvit fanouškům za to, co jsme předvedli. Dlouhodobě si budujeme pozici a chceme přivést diváky zpět na tribuny a dnes předvedeme výkon, který nebyl absolutně hoden našich ambicím a naší kvality. Nepřipadá absolutně v úvahu, že by dnešní výkon byl důsledkem únavy. Byla to otázka naprosté naivity a katastrofálního bránění na úrovní žákovských kategorií. Byli jsme v situacích nezodpovědní a absolutně nezachytili začátek zápasu. Poté jsme se herně zvedli, Baník zatlačili, ale možná na jednu brankovou akci jsme si nic nevytvořili. Baník pak už čekal na brejky a dohrál dva do gólu. Závěr už byl jen kosmetická úprava. Těžko se hledají slova, myslím, že všichni hráči zahráli pod svoje možnosti a každý si musí odpovědět sám, proč tomu tak bylo. Máme 14 inkasovaných branek a za celý minulý podzim jich bylo 9. Dílčím vysvětlením je fyzická vyspělost mužstva. Stejně jako se Slavií jsme byli druzí v osobních soubojích a odpadávali z nich. Neměli jsme odražené míče a soupeř tam byl rychlejší. Pokud nepřidáme buďto agresivitu nebo rychlejší myšlení, tak nemáme šanci. Michal Vepřek zahrál asi nejhorší utkání za dobu, co pamatuji. Spousta zkažených míčů, vystoupení v situacích dvou na jednoho. Každý má ale nárok na špatný den. Blbé je, když se sejde na hřišti 11 hráčů se špatným dnem. Myslím, že ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas s úplně jinou motivací. Jestli mám srovnat Baník a Sevillu, tak Sevilla je o dva, možná o tři, levely výš než Baník. Takže pokud budeme bránit stejně jako dnes, tak to zavání průserem."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Dnes budu stručný, protože jsem se svým týmem spokojený. Udělali jsme velký výsledek a hráči podali nadprůměrný výkon. Fotbal je takový, že když mu dáváte, tak vám to vrátí. Dnes dali góly hráči, kteří tvrdě pracovali, ale góly nepřicházely. Nebylo to lehké utkání, Sigma také měla pět příležitostí, ale na rozdíl od nás to tam nedotlačila. Měli jsme smrtící rychlé akce do otevřené obrany a to dnes rozhodlo o výsledku. Máme sice udělaný nějaký bodový základ, ale my jsme při zemi a chystáme se od půlnoci na Duklu, která je už za čtyři dny, takže žádné velké juchání nebude. Věděli jsme, že tento zápas bude běžecky velmi náročný. Proto tam přišli typologicky trochu odlišní hráči jako Ondřej Šašinka, který hodně odběhal a vyhrál spoustu soubojů. Milan Baroš je pro nás velmi důležitý a ukáže se to možná už v dalším utkání. Myslím, že tohle byl nejlepší výkon Baníku za mého působení."

Sigma Olomouc - Baník Ostrava 1:4 (0:2)

Branky: 79. Dvořák - 13., 60. a 77. Diop, 3. Fillo. Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Vlček. ŽK: Plšek - Granečný. Diváci: 10.667.

Olomouc: Buchta - Sladký (64. Zahradníček), Štěrba, Jemelka, Vepřek - Hála (46. Texl), Plšek, Kalvach (64. Dvořák), Houska, Falta - Nešpor. Trenér: Jílek.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman (77. Granečný) - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - O. Šašinka (67. J. Šašinka), Diop (85. Jirásek). Trenér: Páník.

Tabulka:

1. Plzeň 5 5 0 0 7:1 15 2. Sparta 5 4 1 0 11:3 13 3. Slavia 5 4 0 1 11:3 12 4. Ostrava 5 4 0 1 10:3 12 5. Zlín 5 3 1 1 7:5 10 6. Slovácko 5 3 0 2 8:6 9 7. Příbram 5 2 2 1 11:8 8 8. Jablonec 5 2 1 2 8:5 7 9. Bohemians Praha 1905 5 2 1 2 6:7 7 10. Mladá Boleslav 5 2 0 3 12:12 6 11. Liberec 5 1 3 1 5:5 6 12. Teplice 5 1 2 2 8:10 5 13. Olomouc 5 1 0 4 6:11 3 14. Opava 5 0 1 4 4:14 1 15. Karviná 5 0 0 5 4:14 0 16. Dukla 5 0 0 5 4:15 0