Záhřeb - Plzeňský záložník Roman Procházka po prohře 0:3 v Záhřebu nehledal žádné výmluvy. Slovenský fotbalista uznal, že Dinamo bylo ve všech aspektech hry jednoznačně lepší než čeští mistři, zaslouženě smazalo úvodní manko 1:2 a postoupilo do osmifinále Evropské ligy.

"Výsledek svědčí o všem. Zápas byl jednoznačný a Dinamo nás dneska přehrálo ve všem a zaslouženě postoupilo," řekl Procházka novinářům po odvetě druhého kola.

Domácí k vysoké výhře nakročili už v 15. minutě, kdy otevřel skóre Mislav Oršič. Do pauzy ještě zvýšil Emir Dilaver a po změně stran triumf Dinama pečetil třetím gólem Bruno Petkovič.

"Oni na nás vyběhli, my jsme s tím i počítali, ale nedokázali jsme se s tím prvních patnáct dvacet minut vůbec vyrovnat. Vyvrcholilo to gólem, který je nakopnul a povzbudil. Myslím, že to bylo dost rozhodující," uvedl Procházka.

Neschovával se za absenci kapitána Romana Hubníka, kterého ve středu obrany zastoupil obvyklý levý bek David Limberský. Jemu se však zápas v Záhřebu vůbec nepovedl a navíc byl v 87. minutě vyloučen po druhé žluté kartě.

"Roman Hubník je samozřejmě kvalitní hráč, je to náš lídr. Chyběl nám, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Byli jsme tam v jedenácti a mohli pro to udělat víc," prohlásil devětadvacetiletý středopolař.

Ani bouřlivou atmosféru a velkou podporu fanoušků na záhřebském stadionu Maksimir nepovažoval za rozhodující aspekt dvojzápasu. "Domácí prostředí vždycky hraje nějakou úlohu. My jsme vyhráli doma, oni nás porazili tady. Určitě to nějakou roli hrálo, ale ten zápas byl jednoznačný a nemyslím, že jenom díky těm divákům," konstatoval Procházka.